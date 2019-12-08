Маас о «нормандском саммите»: Зеленский проявил мужество — следующий шаг за Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский «проявил мужество» и сделал первые шаги на пути к урегулированию ситуации на востоке его страны, заявил Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он освободил заключённых, отвёл войска от линии разграничения. Теперь же и Россия должна показать, что можно договориться о большем, настаивает глава внешнеполитического ведомства в преддверии «нормандского саммита» в Париже.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Кремль к активным действиям в урегулировании конфликта с Украиной, пишет Deutsche Welle. После нескольких лет застоя президент Украины Владимир Зеленский «проявил мужество» и сделал первые шаги, несмотря на все «внутриполитические риски и последствия», подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.



Освобождение заключённых и отвод войск сдвинули ситуацию с места. Теперь и Россия должна показать, что можно договориться о большем. «Но для этого придётся преодолеть большие дипломатические трудности», — добавил Маас.



В понедельник в Париже пройдут переговоры по Украине в нормандском формате, продолжает издание. На них будут присутствовать глава Кремля Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, а также в качестве посредников — президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. «Вместе с Францией мы должны повлиять на Россию, — настаивает Маас. — В понедельник главная цель — остановить ежедневное кровопролитие на европейской земле».



На встрече в Париже будут обсуждаться ключевые пункты Минского соглашения: прекращение огня, отвод тяжёлого вооружения от линии разграничения, региональные выборы и автономия для контролируемых сепаратистами республик Донецка и Луганска.



Украинцы относятся к переговорам неоднозначно, отмечает Deutsche Welle. В воскресенье в Киеве прошли протесты с участием 2000 человек, которые выступают против компромиссов с Москвой. Больше всего их не устраивает предоставление республикам особого статуса и проведение выборов. Депутат Верховной рады Владимир Вятрович, участвовавший в акциях, заявил: «Мы здесь для того, чтобы напомнить, что Россия — враг».



Зеленский же хочет в 2020 году провести выборы в Донбассе и по всей Украину. По его словам. они пройдут в соответствии с украинским законодательством. Перед голосованием Киев настаивает на передаче ему контроля над российско-украинским участком границы.