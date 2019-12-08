ORF: линия разграничения на востоке Украины всё больше походит на фактическую границу

Восточная и западная части Украины всё сильнее отдаляются друг от друга, сообщает ORF. Луганск и Донецк интегрируются в российское пространство, а Украина отдаляется в западном направлении. Линия разграничения на востоке страны всё больше походит на фактическую границу. И это большая угроза, подчёркивает корреспондент австрийского канала.

Как я уже и сказал, в понедельник в Париже после длительного перерыва пройдёт так называемый саммит по Украине. На нём президент России Путин впервые встретится со своим новым украинским коллегой Зеленским. Чего можно ожидать от этой встречи, этого саммита?

КРИСТИАН ВЕРШУТЦ, корреспондент ORF: Детали или более подробная информация о темах, которым там будут обсуждаться, нам неизвестны. Во-первых, там должна пройти двусторонняя встреча, личный разговор между Зеленским и Путиным. В частности они будут обсуждать газовый конфликт, так как договор о транзите газа закончился. Это важно.

Во-вторых, возможен прогресс в обмене военнопленными между украинской стороной и пророссийскими республиками Донецка и Луганска. Но в общем и целом ожидания, что произойдёт какой-то прорыв и быстро наступит мир, не очень большие.

Кристиан, как Вы считаете, чего можно ожидать от саммита в лучшем случае? Сохранится ли разделение Украины на восточную и западную части или возможно воссоединение? И что нужно для этого сделать? А если невозможно, то какой альтернативный сценарий ожидает в будущем Украину?

КРИСТИАН ВЕРШУТЦ: Нужно осторожно использовать термин разделение. Ведь речь идёт о 7% территории Украины, включая Крым, так что можно говорить только об отделении сепаратистских регионов. Лучше всего, конечно, было бы, если бы удалось действительно реализовать минские договорённости о мире с их 13 пунктами, которые предусматривают поэтапную реинтеграцию этих территорий.

Я думаю, многого ожидать не стоит. Полезным будет, если на линии разграничения откроют дополнительные контрольно-пропускные пункты для гражданского населения. Большая угроза заключается в том, что чем дольше длится конфликт, тем сильнее разделение. Луганск и Донецк всё сильнее интегрируются в российское пространство, а Украина отдаляется в западном направлении. По моему мнению, в скором времени интеграции не будет. Соответственно возникает вопрос: «Не превращается ли линия разграничения с её контрольно-пропускными пунктами и таможней всё больше превращается в де-факто границу. Непризнанную, но фактическую.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2019 года.