Глава МИД Венгрии: хотя Запад и критикует Россию, он ведёт с ней «большие дела»

Страны Западной Европы сотрудничают с Россией куда теснее, чем Венгрия, особенно в области торговли и инфраструктурных проектов, заявил в интервью CNN глава МИД этой страны Петер Сийярто. Кроме того, по его словам, Венгрия заинтересована в сильной демократической Украине, однако пока Киев не соблюдает своих обязательств по соблюдению прав этнических венгров на образование на родном языке. При этом президент Владимир Зеленский может с лёгкостью исправить положение.

Говорят, что Венгрия, по сути, оказала влияние на президента Трампа, чтобы позволить Украине глубже интегрироваться в НАТО — как она того и хочет. Но у вас с ними есть разногласия, и вы, очевидно, сообщили о них президенту Трампу. Оказал ли премьер-министр Орбан влияние на мнение НАТО Трампа о присоединении Украины (к альянсу. — ИноТВ)?



ПЕТЕР СИЙЯРТО, глава МИД Венгрии: Если честно, такие рассуждения — большая честь для нас. Что может быть почётнее для премьер-министра страны Центральной Европы, чем разговоры о его влиянии на позицию президента Соединённых Штатов в геополитических вопросах?



Вот только вы пригрозили воспользоваться своим правом вето (по заявлению НАТО по Украине. — ИноТВ).



ПЕТЕР СИЙЯРТО: Я бы не стал выражаться столь категорично.



Но вы им пригрозили.



ПЕТЕР СИЙЯРТО: Мы не только грозим вето, мы им пользуемся.



Я об этом и говорю, вы им пользуетесь.



ПЕТЕР СИЙЯРТО: Однако на то есть конкретная причина. Послушайте, мы заинтересованы в том, чтобы Украина стала более сильным демократическим государством, потому что она наш сосед. А они находятся между нами и русскими. Кстати говоря, когда речь заходит о наших отношениях с Россией, президент Макрон, немцы или другие западные европейцы наладили с Россией куда более тесное сотрудничество, чем мы.



Хотя на поверхности они постоянно критикуют русских, на заднем плане они ведут с ними большие дела. Так датчане совсем недавно дали разрешение на прокладку российско-немецкого газопровода. Его строят российский «Газпром» и крупнейшие западноевропейские энергокомпании. И если вы посмотрите на три континентальных европейских члена G7, то вы увидите, что в прошлом году Германия увеличила свой торговый оборот с Россией на 56%, Франция — на 40%, а Италия — на 37%.



Но вы не ответили на вопрос.



ПЕТЕР СИЙЯРТО: Да, но мы сейчас обсуждаем ситуацию в целом. На Украине есть венгерское нацменьшинство — всего 150 тысяч человек. Украинский парламент одобрил два законопроекта, которые со всей очевидностью — и это признаёт значительная часть международного сообщества, — нарушают права венгров. Они отнимают у них права полного доступа к образованию на родном языке; они отнимают у них возможность пользоваться их языком в сфере СМИ, общения, культуры и госуправления. Ведь так?



Это противоречит обязательствам Киева перед НАТО, потому что Украина как страна, которая стремится к более тесному сотрудничеству с альянсом, обычно принимает ежегодную национальную программу. Таким образом они обязались больше уважать права меньшинств — однако этого не произошло. Получилось ровным счётом наоборот. Поэтому мы и говорим, чтобы они вернули венграм их права и перестали их нарушать. Они ведь у них уже были, мы не требуем чего-то особенного, мы просто хотим, что эти права им вернули.



То есть вы продолжите пользоваться правом вето до тех пор, пока там не будет образования на венгерском языке?



ПЕТЕР СИЙЯРТО: До тех пор, пока они не вернут это право. Так что мы не просим чего-то нового. Мы просим, чтобы эти права вернули — и немедленно. Мы очень чётко дали понять это украинцам, причём как прошлой администрации, так и нынешней. Причём мы искренне болеем за успех новой администрации. И как только они это сделают, мы снимем наше вето — здесь нет никаких вопросов.



Послушайте, президента Зеленского очень уважают на Украине, потому что на выборах он победил с большим отрывом — с чем мы его и поздравили. Его партия или политическое движение выиграла также и выборы в парламенте. Там у него большинство голосов, так что он легко может это сделать. И я очень на это надеюсь, потому что если это произойдёт, мы снимем наше вето.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 07 декабря 2019 года.