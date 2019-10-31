Der Spiegel: нелиберальная Венгрия Орбана прощается с Западом

Вот уже пять лет премьер Венгрии Виктор Орбан воплощает в жизнь свою концепцию «нелиберального государства», примерами для которого являются Россия, Китай, Турция и Сингапур. Как пишет Der Spiegel, эксперты считают, что Венгрия сделала выбор в пользу «внешнеполитического особого пути», а во внешней политике Будапешта видны все признаки «прощания с Западом».

В Будапешт по приглашению Виктора Орбана в очередной раз прибыл президент России Владимир Путин. Как пишет Der Spiegel, ни с одним другим иностранным лидером венгерский премьер в последние годы не встречался чаще, чем с ним: это уже их девятая встреча с 2013 года и четвёртый визит российского президента в Будапешт с 2015 года.

Официальным поводом для визита являются экономические переговоры и заключение нескольких соглашений в торговой, энергетической и транспортной сфере, однако со стороны Орбана это ещё и демонстративный политический жест. Орбан никогда не делал секрета из своего понимания политики: вот уже пять лет он воплощает в жизнь свою концепцию «нелиберального государства», примерами для которого являются Россия, Китай, Турция и Сингапур.

Как пишет издание, Орбан далеко не единственный европейский высокопоставленный политик, стремящийся к сближению с Путиным, однако никто другой не ведёт себя при этом так же последовательно. Он уже несколько лет настойчиво призывает руководство ЕС к отмене антироссийских санкций и выступает за отношения с такими государствами, как Россия, Китай, или со странами Центральной Азии на основе взаимных интересов, а не ценностей.

Но политика Орбана вот уже несколько лет выходит далеко за рамки чисто экономического прагматизма. Ни один другой высокопоставленный политик в ЕС не работает над созданием нелиберальных альянсов так же активно, как он. Орбан является в ЕС главным сторонником авторитарных западнобалканских президентов Александра Вучича, Мило Джукановича и Милорада Додика, а также бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского. Наряду с Сербией Венгрия активнее других продвигает идею сотрудничества с Китаем в формате «17+1».

Кроме того, премьер поддерживает тесные контакты с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Турции Эрдоганом. Кроме того, вот уже несколько лет Орбан мешает ЕС и НАТО при принятии важных внешнеполитических решений: в 2016 году Венгрия заблокировала резолюцию ЕС с критикой в адрес Китая, а в этом году — несколько резолюций ЕС, осуждавших оккупационную политику Израиля на Западном берегу реки Иордан, а также недавнее вторжение Турции на территорию Сирии.

Политолог Петер Креко из будапештского леволиберального института «Политический капитал» считает, что Венгрия сделала выбор в пользу «внешнеполитического особого пути».

«Орбан сближается с авторитарными государствами не только потому, что рассматривает их как модель, а его окружение преследует там порой не самые очевидные экономические интересы, а ещё и потому, что видит себя в роли этакого «строителя мостов» и посредника между Востоком и Западом», — предположил Креко.

А бывший оппозиционер, борец с коммунизмом, придерживающийся левых взглядов философ Гаспар Миклош Тамаш видит в нынешней внешней политике Будапешта признаки «прощания с Западом».

«Орбан строит романтический национализм, включающий в себя такие сумасшедшие элементы, как, например, утверждение, что венгры, будучи тюркским народом, ощущают себя в Европе одиноко. При Орбане Венгрия во всех смыслах всё больше и больше поворачивается к Западу и Европе спиной», — считает Тамаш.