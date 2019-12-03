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112: Украина вручила послу Венгрии ноту протеста

Материал представлен в пересказе ИноТВ
МИД Украины вручил послу Венгрии на Украине Иштвану Ийдярто ноту протеста в связи с его высказываниями. Как сообщает «112 Украина», ранее Ийдярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина — НАТО, поскольку считает принятый Украиной закон об образовании нарушающим права человека.
112: Украина вручила послу Венгрии ноту протеста
Reuters

МИД Украины вызвал посла Венгрии на Украине Иштвана Ийдярто, которому было указано на неприемлемость его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства на Украине и блокировке венгерской стороной деятельности Комиссии Украина — НАТО. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба украинского МИД. В ведомстве также отметили, что Ийдярто вручили ноту протеста.

«В ходе беседы было дополнительно отмечено, что закон Украины «Об образовании» не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а, наоборот, даёт им возможности лучшей самореализации на Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией», — говорится в сообщении.

Как напоминает канал, ранее в интервью Ийдярто заявил, что изучать украинский язык лично ему «очень сложно, потому что есть путаница с русским». Также он сказал, что Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина — НАТО, поскольку считает принятый закон об образовании нарушающим права человека.
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