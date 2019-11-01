24 канал: у Зеленского готовят срочную встречу с Орбаном

МИД Украины готовит срочную встречу Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном. Как сообщает «Телеканал новин 24», министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская власть не рассчитывает, будто одна встреча решит проблемы в отношениях между странами, однако необходимо дать старт переговорам.
Вадим Пристайко заявил, что МИД Украины готовит срочную встречу Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном. Как передаёт «Телеканал новин 24», по его словам, необходимо срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволит стартовать переговорам между государствами. Как добавил дипломат, формат встречи ещё может измениться, но это должна быть и встреча президента с премьером, и встреча глав МИД.
«Я говорю о короткой встрече, о которой мы договорились с моим коллегой Петером Сийярто. К большому сожалению, просто физически не хватает времени для такого разговора, но мы действительно решили уйти за пределы формального протокола, просто срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволила бы стартовать нашим переговорам», — пояснил министр.
Он также отметил, что украинская власть не рассчитывает, будто одна встреча решит проблемы в отношениях между Украиной и Венгрией за один раз.
«Эта проблема скорее имеет корни во внутренней политике Венгрии, чем в отношениях между Украиной и Венгрией. Но мы попробуем эти вопросы, национальные вопросы, вопросы образования и языка решить», — добавил Пристайко.
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