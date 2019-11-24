Le Monde: Восточная Европа возмущена пренебрежительным отношением Макрона

Всего за год тон заявлений Эммануэля Макрона в адрес стран Восточной Европы сменился с ободряющего на уничижительный, отмечает Le Monde. Как поясняет издание, сегодня Макрон перенял манеру своих предшественников пренебрежительно относиться к этому региону, видя в нём угрозу для будущего ЕС.

В октябре 2018 года, за несколько недель до начала протестных акций жёлтых жилетов, тон Эммануэля Макрона в отношении Восточной Европы ещё разительно отличался от тона его предшественников, часто пренебрегавших этой частью континента, вспоминает корреспондент Le Monde в Вене Жан-Батист Шастанд.

Так, в противоположность Жаку Шираку, пенявшему Восточной Европе за «упущенную возможность промолчать» по вопросу войны в Ираке, Макрон призывал граждан Чехии и Словакии «не упускать возможности высказаться». Тогда французский лидер ещё пользовался плодами успеха инициированной им реформы директивы о свободе передвижения работников, обозначая свой интерес к региону, который долгое время не интересовал и даже вызывал презрение у французских элит.

Год спустя ситуация кардинально изменилась, отмечает автор. Макрон не только вынужден был прервать своё европейское турне из-за чрезвычайных обстоятельств на родине, он также вернулся к гораздо более традиционным для Франции представлениям о внешней политике. За последние несколько недель своими заявлениями он не раз обижал лидеров стран региона.

Сначала в интервью еженедельнику Valeurs actuelles глава Франции раскритиковал иммиграцию в ЕС через «нелегальные украинские и болгарские банды», заметив, что предпочитает законных переселенцев из Гвинеи и Кот-Д’Ивуара. Таким образом президент «перенял старый французский синдром «польского сантехника», когда в каждом мигранте с востока видится фактор социального дэмпинга». Это безапелляционное заявление вызвало возмущение Софии, учитывая, что болгары, как граждане ЕС, могут работать во Франции на законных основаниях.

Несколько дней спустя в интервью журналу Economist Макрон обрушился с критикой на Боснию и Герцеговину, назвав её балканской «бомбой замедленного действия» из-за проблемы возвращения на родину сирийских джихадистов. Действительно, боснийское государство во многом дисфункционально, однако проблема заключается отнюдь не в возвращении боевиков из Сирии, замечает автор, добавляя, что с той же проблемой, не имея готового решения, сегодня сталкивается и Франция. Ещё больше шокировало Восточную Европу использование этого аргумента для оправдания своего вето на открытие процедуры вступления Северной Македонии в ЕС. Этот отказ был воспринят как очередное выражение исторического скепсиса Франции в отношении расширения ЕС за счёт бывших коммунистических стран, объясняет издание.

К вышеперечисленному можно прибавить и новую политику Макрона в отношении Москвы, связь с которой он хочет «переосмыслить», а также его заявления о «смерти мозга» НАТО, вызвавшие негодование на востоке Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал слова французского лидера опасными, подчеркнув, что НАТО является «важнейшим в мире альянсом для поддержания мира и свободы». Как замечает газета, соседи Польши по региону поддержали эту позицию.

Был в регионе и один лидер, относительно благожелательно воспринявший слова Макрона — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Нам нужно больше развивать собственную армию», — заявил он 14 ноября. В свою очередь Макрон ясно дал понять, что рассчитывает на помощь Орбана в деле убеждения нерешительной Польши. Если во времена подготовки к выборам в Европарламент Макрон сделал главу Венгрии наряду с другими нелиберальными лидерами своим главным противником, сегодня между главами двух государств формируется своего рода альянс, полагает журналист. В октябре глава венгерского правительства был принят в Елисейском дворце — впервые с 2010 года.

Как заключает автор, лавируя между стратегическим выбором и прерогативными заявлениями, французский лидер со своей новой восточной политикой рискует повернуться спиной к тем в регионе, кто мечтал о либеральных идеалах Макрона.