ZDF: Макрон прав — глава МИД Люксембурга признал недееспособность НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон довольно точно описал ситуацию, в которой оказался Североатлантический альянс, заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. По мнению главы люксембургской дипломатии, НАТО как политический блок действительно «недееспособно в долгосрочной перспективе».
Господин Ассельборн, согласны ли вы с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО мертво и в своём нынешнем состоянии недееспособно.
ЖАН АССЕЛЬБОРН, министр иностранных дел Люксембурга:На мой взгляд, французский президент описал ситуацию довольно точно. Он заявил, что НАТО — это не только военный, оборонительный блок, но и политический альянс. Я считаю, что НАТО как политический альянс действительно недееспособно в долгосрочной перспективе, если принимать во внимание, что такой важный член НАТО, как Турция, провела в Сирии операцию без предварительных договорённостей.
Второй момент: НАТО — это военный, оборонительный блок. То есть мы в Европе, безусловно, нуждаемся в Североатлантическом альянсе — по крайней мере я так считаю. Ни одна страна Европейского союза не в состоянии защитить себя самостоятельно. О Люксембурге и говорить нечего. Поэтому мы нуждаемся в защите НАТО.
И если политический альянс разваливается, то в скором времени та же участь ожидает и военный блок.
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