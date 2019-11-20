Экс-глава МИД Германии: в мире хищников Европе негоже быть единственным вегетарианцем

Бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль приехал с визитом в Москву и выступил на мероприятии, организованном Российско-Германской Внешнеторговой палатой и Германо-Российским форумом, сообщает Frankfurter Allgemeine. Он подчеркнул, что в отношениях с Москвой Берлин всегда должен оглядываться на Восточную Европу и учитывать её интересы. В то же время политик допустил возможность ослабления антироссийских санкций при определённых условиях.

Бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль приехал в Москву с визитом, чтобы принять участие в мероприятии, организованном Российско-Германской Внешнеторговой палатой и Германо-Российским форумом, сообщает Frankfurter Allgemeine. На нём член немецкой Социал-демократической партии, которого в родной стране считают «понимающим Путина», выдал неожиданно «трезвую аналитику» и даже дал отпор «российской госпропаганде».

По словам Габриэля, мир движется к формату G2, то есть к противостоянию США и Китая. В связи с этим он осудил Белый дом за то, что тот не хочет вести переговоры с Кремлём, тем самым подталкивая Москву в объятия Пекина. Бывший министр подчеркнул, что бороться с глобальным потеплением и терроризмом можно только сообща. Но до этого сотрудничества «ещё очень далеко». По его словам, такие конфликты, как украинский, мешают Западу достичь взаимопонимания в отношениях с Россией.

Габриэль осудил «аннексию»* Крыма, назвав её «серьёзным нарушением международного права». Впрочем, он приветствовал недавние подвижки в урегулировании конфликта, в частности возвращение Киеву захваченных кораблей, а также планы по проведению переговоров в нормандском формате. По его словам, миссия ООН на востоке Украины может послужить поводом для ослабления антироссийских санкций. Но в регионе до сих пор не соблюдается режим прекращения огня, так что всерьёз говорить об урегулировании конфликта пока невозможно.

Экс-министр признал, что за последние десятилетия Запад допустил ошибки в отношениях с Россией, но их недостаточно для того, чтобы оправдать насильственные действия на Украине. Также он убеждён, что вторжение НАТО в Югославию нельзя сравнивать с ситуацией в Донбассе. В балканском государстве действительно происходил геноцид, отметил политик. На Украине же в 2014 году никто людей не убивал, так что сравнение с Югославией «абсурдно» и «неразумно».

Во время своего выступления Габриэль подчеркнул, что он приехал в Москву не для того, чтобы «обмениваться любезностями». Он даже упрекнул российскую пропаганду в том, что она преуменьшает вклад других республик СССР в победу над фашизмом. Бывший министр напомнил, что по относительной численности населения наибольшие потери в сражениях с вермахтом потерпела Белоруссия, а Украина потеряла больше всего солдат.

Германия всегда может делать предложения о том, как выстраивать отношения с Россией, но любые единоличные действия с её стороны расколют Европу, предостерёг Габриэль. «Если европейцы хотят быть едины, они всегда должны ставить себя на место самого слабого», — заявил политик, намекая на Восточную Европу.

Он также прокомментировал укрепление позиций России на Ближнем Востоке. По его словам, международная политика не терпит вакуума. Если США отступают, а Европа стоит в стороне, то пустоту заполняют Россия и Иран. «Можно считать, что это ужасно, но это неизбежно». Сам же Габриэль предпочёл бы, чтобы вакуум заполнила «международная архитектура безопасности».

Габриэль поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по укреплению обороноспособности Европы, но осудил его за подбор слов. По его мнению, такие выражения, как «смерть мозга», раскалывают Европу. Американским же друзьям он передал: «Вы 70 лет воспитывали нас как пацифистов, так что не удивляйтесь, что мы ими стали». Но в мире хищников нельзя быть единственным вегетарианцем, подчеркнул бывший глава внешнеполитического ведомства Германии.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).