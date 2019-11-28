ES: Венгрия отказалась участвовать в Евровидении, назвав конкурс «гомосексуальной флотилией»

На фоне роста гомофобных настроений Венгрия без объяснения причины решила не участвовать в Евровидении в 2020 году, передаёт The Evening Standard. При этом в венгерской государственной телерадиовещательной организации отметили, что это позволит стране сосредоточиться на продвижении местных исполнителей.

Венгрия отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Несмотря на то что причины подобного решения в Будапеште не назвали, The Evening Standard отмечает, что это произошло на фоне роста гомофобных настроений в венгерских СМИ и правительстве.

Так, правительство страны во главе с премьер-министром Виктором Орбаном запустило политику «семья прежде всего», призванную поддержать традиционные семейные устои и повысить рождаемость. Более того, ранее в этом году спикер венгерского парламента Ласло Кёвер сравнил сторонников однополых браков и усыновления детей такими семьями с педофилами.

По словам источника в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA), отказ от участия в конкурсе вызван именно тесной связью Евровидения с ЛГБТ-сообществом.

«В том числе с точки зрения психического здоровья, я приветствую решение об отказе Венгрии от участия в гомосексуальной флотилии, в которую превратился этот конкурс», — заявил редактор местного проправительственного издания Андрас Бенчик.

В частности, недовольство Бенчика вызывают «кричащие трансвеститы и бородатые женщины».

При этом представители MTVA уточнили, что отказ от трансляции ежегодного соревнования позволит им заняться продвижением творчества венгерских поп-исполнителей.

«Вместо того чтобы принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, мы будем поддерживать ценные произведения, созданные непосредственно талантами венгерской поп-музыки», — приводит The Evening Standard отрывок из заявления организации.