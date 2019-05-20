Die Zeit: Евровидение демонстративно променяло политику на сердечные драмы «гетеросексуальных плакс»

В этом году финал Евровидения в Тель-Авиве стал самым неинтересным, незрелищным, не провокационным и аполитичным за последние годы, пишет Die Zeit. И это притом что музыкальный конкурс проходил в условиях крайне напряжённой политической ситуации, подчёркивает немецкое издание.
«Скукотища, которая так многим нравится». В этом году финал Евровидения в Тель-Авиве стал «самым неинтересным, незрелищным, не провокационным и аполитичным» за последние годы, пишет немецкая газета Die Zeit.
И это притом что конкурс проходил в условиях «крайне напряжённой политической ситуации», недоумевает автор статьи Йенс Бальцер.
Единственное «политическое заявление» в ходе гала-концерта сделали представители Исландии, в руках которых появились футбольные шарфы с изображением палестинского флага и которые якобы «терпеть не могут принимавшую в этом году Евровидение страну».
В остальном же все политические темы, которые обсуждали до начала финала — в частности, что касается места проведения конкурса, — «демонстративным образом» оставили без внимания, констатирует Бальцер.
«Это также был гала-концерт, во время которого типичные для Евровидения мотивы и темы сексуальной трансгрессии и эмансипации не играли практически никакой роли», — подчёркивает журналист Die Zeit.
В итоге, продолжает автор статьи Йенс Бальцер, первые три места заняли «гетеросексуальные мужчины», которые в своих песнях в той или иной степени «плакались о своих страданиях из-за неудавшихся отношений».
Третьим стал участник от Российской Федерации Сергей Лазарев, который исполнил «психотерапевтический шлягер на вечно актуальную тему, к сожалению, не особенно оригинально», отмечает журналист немецкой газеты.
Второе место занял представитель Италии Махмуд с песней о «мучительных отношениях со своим отцом».
Ну а победа в финале Евровидения 2019 года досталась участнику из Нидерландов Дункану Лоренсу, который в своём выступлении «обильно оплакивал своё разбитое сердце».
«К сожалению, это была шаблонная и неинтересная песня, из-за чего после вручения награды возник вопрос, что же нашли в нём многие телезрители и члены жюри», — добавляет автор статьи.
И вот так получилось, что трио победителей состоит, по словам Йенса Бальцера, из «жалующихся мужчин, которые переживают исключительно за своё душевное состояние». Возможно, в этом проявляется «тяга к нормальности и тому, чтобы маленьким сердечным драмам опять уделялось столько же внимания, сколько и масштабным мировым конфликтам».
Одна хорошая новость для телезрителей из ФРГ всё же есть: Германия не заняла последнее место, успокаивает журналист Die Zeit. Приз же за худшее выступление вечера автор статьи и вовсе присудил звёздной гостье финала Евровидения, «бывшей поп-супердиве» Мадонне.
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