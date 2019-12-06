Euronews: российское судно «Севастополь» собираются продать за долги в Сингапуре

03:00 Президент Татарстана провёл встречу с послом Таиланда в России Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл официальную встречу с послом Таиланда в России Тханатипом Упатисингом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Республики Татарстан.

03:00 Эксперт оценил слова главы Минэнерго о стабилизации топливного рынка Эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о стабилизации российского топливного рынка.

03:00 В Петербурге открылся Международный молодёжный форум В Петербурге стартовал Международный молодёжный форум, который собрал почти 700 человек в возрасте от 14 до 30 лет, сообщают «Невские новости».

03:00 В Омске восстановили советскую технику времён Великой Отечественной войны Специалисты Омского завода транспортного машиностроения восстановили советскую технику периода Великой Отечественной войны — тяжёлый танк ИС-2 («Иосиф Сталин») и тяжелую самоходно-артиллерийскую установку ИСУ-152, сообщает телеканал «Звезда».

03:00 IT-компании Удмуртии получат около 69 млн рублей от Фонда содействия инновациям Фонд содействия инновациям подвёл итоги конкурсов по отбору проектов в рамках программы «Развитие», согласно которым IT-компании Удмуртии получат инвестиции в размере около 69 миллионов рублей, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

03:00 Сахалин и Курилы приняли более 300 тысяч туристов в 2019 году Сахалин и Курильские острова приняли более 300 тыс. туристов в 2019 году, сообщает kp.ru.

03:00 Фанаты «Зенита» поддержат акцию протеста болельщиков «Спартака» Объединение болельщиков петербургского «Зенита» «Ландскрона» заявило о намерении покинуть трибуны стадиона на 40-й минуте матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» в рамках протестной акции.

03:00 В Москве рассказали о новых сервисах для защиты прав дизайнеров Председатель Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна МТПП Анастасия Крылова в беседе с НСН рассказала о новых сервисах, предназначенных для защиты прав интеллектуальной собственности в сфере дизайна.

03:00 В Татарстане прошёл мастер-класс для молодых политиков Заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Павел Сорокин провёл мастер-класс для молодых политиков из 60 регионов и четырёх стран, сообщает НСН.

03:00 Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

03:00 Минобороны России испытало спутник-инспектор Минобороны России провело эксперимент по отделению от аппарата-носителя малого спутника-инспектора, который оценивает состояние российской космической группировки. Об этом пишет РИА Новости

03:00 В столице рассказали о создании интерактивной карты парков для участников «Московского долголетия» Интерактивную карту столичных парков, в которых проводят занятия по катанию на лыжах и коньках, представили участникам проекта «Московское долголетие», сообщает «Вечерняя Москва».

03:00 В Петербурге вручат Молодёжную премию в области художественного творчества В санкт-петербургском театре «Мюзик-холл» 9 декабря пройдёт торжественная церемония вручения Молодёжной премии в области художественного творчества, сообщают «Невские новости».

03:00 В Реутове рассказали о планах по реконструкции городских объектов Глава городского округа Реутов Станислав Каторов рассказал о создании проекта визуальной концепции общественного пространства Реутова, разработкой которого займётся известный французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт.

03:00 Качанова стала второй на этапе КМ по конькобежному спорту на 1000 м Российская конькобежка Дарья Качанова завоевала серебро на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в казахстанском Нур-Султане.

03:00 База ВМС в штате Флорида закрыта после сообщений о стрельбе База ВМС Pensacola в штате Флорида закрыта после сообщений о стрельбе.

03:00 Тихонов обратился к болельщикам в связи с заявлением «Фратрии» Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выступил с обращением к болельщикам в связи с заявлением объединения фанатов красно-белых «Фратрия».

03:00 Московская выставка предметов для интерьера в современном русском стиле продлится до 11 декабря Выставка предметов для интерьера «Трын*Трава: современный русский стиль», которая проходит в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства, продлится до 11 декабря. Об этом сообщается на сайте музея.

03:00 В Узбекистане завершили следствие по новому делу Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура Узбекистана завершила следствие по новому уголовному делу в отношении дочери первого президента страны Гульнары Каримовой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

03:00 У берегов Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов Тонга. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

03:00 Конькобежец Муштаков завоевал золото на дистанции 500 м на этапе КМ в Нур-Султане Россиянин Виктор Муштаков победил на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в казахстанском Нур-Султане.

03:00 Российские гандболистки одержали пятую победу подряд на ЧМ Женская сборная России обыграла Швецию в пятом туре предварительного группового этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.

03:00 Независимый эксперт: Россия сделала всё, чтобы доказать WADA непричастность к махинациям Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев ответил на вопрос, сделала ли Россия всё необходимое для того, чтобы доказать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) свою непричастность к махинациям в московской антидопинговой лаборатории.

03:00 Появилось видео обысков у ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева Следственный комитет России опубликовал видео обысков у организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

03:00 Блажеев: эксперты WADA что-то не увидели или не поняли Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев объяснил, почему экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, а также его помощники Олег Мигачёв и Тимофей Складовский не удалили свою переписку, где якобы обсуждались их коррупционные схемы.

03:00 В Брюсселе прошёл круглый стол с российскими представителями В Брюсселе прошёл круглый стол с представителями из России, посвящённый текущему состоянию геополитики и перспективам внешнеполитического курса.

03:00 Тарасова — о четверных прыжках: запретить прогресс невозможно Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что будущее мирового женского фигурного катания за четверными прыжками.

03:00 В ФРГ рассказали о продолжительности заседания «нормандской четвёрки» Представительница немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что рабочее заседание «нормандской четвёрки», как предполагается, продлится три часа.

03:00 Президент UFC объявил о договорённости с Мейвезером Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что пришёл к соглашению с непобедимым экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

03:00 В Турции объяснили покупку С-400 Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на международной конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме объяснил покупку российских ЗРС С-400.

03:00 Эксперты «Росконтроля» проверили скумбрию холодного копчения пяти российских брендов «Росконтроль» опубликовал результаты исследования скумбрии холодного копчения пяти российских брендов, сообщает газета «Известия».

03:00 В Подмосковье полиция задержала подозреваемых в торговле поддельными запчастями В подмосковном Королёве полиция задержала двоих подозреваемых в нелегальном сбыте автозапчастей и моторных масел, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

03:00 Блажеев: с 2015 по 2017 год Родченков мог делать с базой данных всё что угодно Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) игнорирует тот факт, что изменения в базы данных московской лаборатории также вносились и её бывшим руководителем Григорием Родченковым.

03:00 В ДНР призвали Зеленского прекратить «бессмысленное словоблудие» Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «бессмысленное словоблудие».

03:00 В Минздраве сообщили о снижении общей заболеваемости детей до 14 лет В Минздраве заявили о снижении на 9% общей заболеваемости детей до 14 лет в России с 2009 по 2018 год, передаёт «Парламентская газета» со ссылкой на сайт Минздрава.

03:00 Независимый эксперт: мы не согласны с подходом отдела расследования WADA Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев заявил, что он и его коллеги не согласны с подходом отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) к делу о возможном внесении изменений в базу данных московской лаборатории.

03:00 Путин рассказал о переговорах по транзиту газа через Украину В переговорах по транзиту газа через Украину с обеих сторон звучат труднореализуемые запросные позиции. Об этом в ходе встречи с представителями бизнеса Германии заявил президент России Владимир Путин.

03:00 CAS сократил трансферный бан «Челси» Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».

03:00 В Госдуме оценили слова Порошенко о встрече Зеленского с Путиным Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным тет-а-тет.

03:00 СК прекратил уголовное преследование Фомина по «делу 27 июля» СК прекратил уголовное преследование Сергея Фомина по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

03:00 Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.

03:00 В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве в связи с прогнозируемыми порывистым ветром и гололедицей.

03:00 Бутырская: в одиночном женском катании скоро будет очень серьёзный прорыв Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская выразила мнение, что вскоре в одиночном женском катании будет невозможно побеждать на серьёзных турнирах, не обладая четверным прыжком.

03:00 Путин прокомментировал строительство «Северного потока — 2» Работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» близки к завершению, его ввод в эксплуатацию не означает отказа от транзита газа через Украину, заявил российский лидер Владимир Путин.

03:00 СК предъявил обвинение по делу об утечке данных сотрудников РЖД Следственные органы предъявили обвинение жителю Краснодарского края 1993 года рождения по делу об утечке личных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД). Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

03:00 Бутырская затруднилась назвать фаворитку финала Гран-при Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась своими ожиданиями от финала Гран-при, в котором будут соревноваться четыре россиянки.

03:00 Опрос: большинство украинцев готовы к компромиссу ради мира в Донбассе Фонд «Демократические инициативы» им. Кучерива и Киевский международный институт социологии провели опрос, результаты которого показали, что большинство украинцев готовы к компромиссу ради установления мира в Донбассе.

03:00 В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой Замначальника департамента «Газпрома» Николай Кисленко в ходе выступления на форуме «Газ России — 2019» сравнил сжиженный природный газ (СПГ) с замороженной клубникой.

03:00 В Красноярском крае двое подростков отравились неизвестным веществом В городе Железногорске Красноярского края правоохранительные органы проводят проверку в связи с отравлением двух подростков неустановленным веществом. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.