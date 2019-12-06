Euronews: российское судно «Севастополь» собираются продать за долги в Сингапуре

Российское судно «Севастополь», которое ранее было включено в санкционные списки США, было задержано в Сингапуре из-за таможенных претензий к судовладельцам. Портовые сборы за время затянувшейся стоянки уже превысили десятки миллионов рублей. В итоге местные власти арестовали судно и намерены попытаться добиться через суд разрешения на его продажу, сообщает Euronews.
Власти порта Сингапура арестовали находящиеся под американскими санкциями российское судно «Севастополь» за долги и теперь хотят добиться через суд разрешения продать его. Принадлежащее компании «Гудзон» судно прибыло в Сингапур 26 февраля 2019 года с грузом. После проверки у таможни возникли вопросы к судовладельцам, которые, по сообщению ТАСС, долго не выходили на связь.
За время стоянки портовые сборы достигли суммы в 1,3 млн. сингапурских долларов (или 61 млн. рублей). Но в данный момент компания не может выплатить такую сумму, сообщил агентству заместитель директора «Гудзона» Валерий Улискин. За время простоя команда «Севастополя» сменялась несколько раз. На данный момент на борту находятся 12 российских моряков. Судебное разбирательство о реализации судна за долги намечено на 17 декабря.
Российское посольство находится в тесном контакте с руководством компании «Гудзон» и сингапурскими властями с момента возникновения конфликтной ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии РФ в Сингапуре Сергей Новосельцев. Представитель посольства также сообщил, что «в связи с наложенным в рамках иска на судно «Севастополь» обременением судовладелец в настоящий момент обязан согласовывать любые действия в отношении судна с представителями сингапурской службы судебных исполнителей через назначенного судом нового агента».
В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания «Гудзон». В списке, в частности, значатся шесть судов под российским флагом: «Патриот», «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь». По мнению американских властей, они причастны «к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещённой Совбезом ООН».
В докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР, размещённом на сайте организации 12 марта 2019 года, говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна «Патриот» на два северокорейских танкера в январе 2018 года. Однако пока из списка компания не исключена.
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