Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что альянс «решительно привержен» Киеву в преддверие встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в рамках нормандского формата, пишет The Washington Examiner. Политик призвала французского президента Эммануэля Макрона также не «смягчать» поддержку Украине.

Страны — члены НАТО предупредили французского лидера Эммануэля Макрона не «смягчать» поддержку Киеву в преддверие саммита, призванного разрешить конфликт между Россией и Украиной, сообщает The Washington Examiner.

«НАТО решительно привержено Украине. Уверена, что и французы тоже», — заявила постоянный представитель США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон. По словам политика, союзники поддержат страну в рамках нормандского формата, «чтобы позволить Украине быть Украиной».

С подобным заявлением Хатчисон была вынуждена выступить на фоне растущего беспокойства, вызванного стремлением Макрона к «стратегическому диалогу» с Кремлём. При этом наибольшие опасения вызывает тот факт, что очередная встреча «нормандской четвёрки» состоится в понедельник именно в Париже.

Руководитель инициативы «Трансатлантическая безопасность» в Атлантическом совете Кристофер Скалуба считает, что возвращение к диалогу с Россией будет означать, что «произошедшее в Крыму и происходящее сейчас на востоке Украины, каким-то образом сошло с рук» Кремлю.

«Так что я уверен, что если вы украинский чиновник, гражданин Украины, вы чувствуете себя брошенным на произвол судьбы», — считает Скалуба.

«Всё наоборот. Мне кажется, мы делаем всё возможное, чтобы принести мир в этот регион и помочь президенту Владимиру Зеленскому», — отметил французский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

При этом в НАТО подчёркивают, что надеются на восстановление международного правопорядка и европейской безопасности в рамках данного формата, в котором также примут участие лидеры Франции и Германии.

«Я вижу их в качестве координаторов, но также и людей, которые гарантируют присутствие международного сообщества, и что Путин не сможет использовать свои козыри, де-факто, покорив часть Украины», — приводит The Washington Examiner слова министра обороны Эстонии Юрия Луйка.