Американский эксперт: благодаря Трампу Путин получает желаемое, и пальцем не пошевелив

Профессор Военно-морского колледжа США Томас Николс заявил, что президент США Дональд Трамп инстинктивно действует на пользу авторитарным лидерам, пишет Newsweek. При этом неспособность Трампа сотрудничать с лидерами демократических стран Николс объясняет расстройством психики.

Эксперт в области национальной безопасности и профессор Военно-морского колледжа США Томас Николс заявил, что Москве, для того чтобы извлекать выгоду из внешней политики администрации американского лидера Дональда Трампа не нужно «даже пальцем пошевелить», сообщает Newsweek.

На подобные выводы Николса натолкнула статья в The New York Times, согласно которой глава Белого дома «получал удовольствие», приводя мировых лидеров в замешательство относительно того, как найти к нему подход.

«Самое удивительное, что Путин получает всё, что хочет, даже пальцем не пошевелив. Я не думаю, что президент следует инструкции, мне кажется, у него врождённое вызывающее оппозиционное расстройство в присутствии взрослых», — отметил эксперт.

По мнению Николса, неспособность Трампа оказывать влияние на страны — члены НАТО, которую он продемонстрировал на саммите в честь 70-летия альянса, играет на руку российскому президенту, так как европейским лидерам приходится «заключать собственные сделки» с Кремлём.

«Эти люди управляют государствами. А президент всегда находится не в своей тарелке в подобных обстоятельствах», — заявил профессор, добавив, что из-за внешней политики США Североатлантический альянс вынужден стремиться к реформированию.

Как отмечает Newsweek, отношения Москвы и Вашингтона испортились после «аннексии» Крыма* в 2014 году. Однако стремление Трампа к сотрудничеству с Россией, а также требования увеличения взносов в НАТО к союзникам по альянсу заставили последних усомниться в приверженности США.

Николс отметил, что инстинкт Трампа никогда не приводит его на сторону демократий, лидеры которых «должны заниматься серьёзным делом управления государством». При этом президент инстинктивно действует на пользу не только Путину, а вообще всем «авторитарным лидерам». Так, он не только позволил России укрепить своё влияние на Ближнем Востоке, но и вывел войска из Сирии, чтобы успокоить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).