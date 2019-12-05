USA Today о Трампе: «не стоит играть с основным принципом существования НАТО»

Как только Дональд Трамп стал президентом США, его единственной политикой в отношении НАТО стали попытки выбить из союзников больше денег — даже ценой следования Пятой статье договора об обязательной защите любого из членов альянса. Как считает USA Today, должно быть, подобные рассуждения главы Белого дома — «музыка для ушей» Владимира Путина.

Главный принцип существования НАТО — концепция коллективной безопасности, прописанная в Пятой статье договора о создании альянса от 1949 года. Условия просты: атака на одного члена НАТО приравнивается к атаке на всех — реакция соответственная, пишет USA Today в своей редакционной статье.

Как утверждает издание, пакт о коллективной обороне «сделал НАТО самым успешным военным союзом в истории». Альянс сумел сдержать «советскую угрозу» в период холодной войны, сохранить безопасность в Европе после Второй мировой войны. За семь десятилетий Пятая статья была задействована лишь однажды — Америкой после терактов 11 сентября 2001 года.

Именно поэтому было «так обескураживающе» слышать во время саммита НАТО в Лондоне от президента США Дональда Трампа размышления относительно игнорирования Пятой статьи, если страна — член блока не тратит достаточно средств на свою оборону.

Такие слова — должно быть, «музыка для ушей» российского лидера Владимира Путина, который «организовал военный захват» Крыма, а потом «спонсировал подпольную гражданскую войну на востоке Украины», считает USA Today. Военные истребители и корабли Кремля уже «сеют панику» среди балтийских членов НАТО — Россия идёт дальше и размещает у границ ракеты с ядерными боеголовками. «Для таких членов НАТО, как Эстония, Латвия и Литва, Пятая статья — жизненно важный спасательный круг», — уверяет издание.

С тех пор как Дональд Трамп занял президентское кресло, его основная политика в отношении НАТО сводится к одному пункту — участники альянса должны платить за свою безопасность, то есть выполнить обязательство тратить минимум 2% ВВП на оборону. Как комментирует USA Today, «неудивительно, что большая часть из девяти членов альянса, которые выполняют это условие, ближе всего расположена к России».

По словам издания, по сути, Трамп прав, настаивая на том, чтобы страны блока тратили больше на оборону. Президент США даже может отнести к своим внешнеполитическим заслугам, что некоторые действительно повысили оборонный бюджет. Но глава Белого дома заходит слишком далеко, полагая, что союзники «должны эти деньги США» — всё, что они тратят, они тратят на собственную оборону.

Европейские лидеры уже начинают возмущаться. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо напомнил, что его страна постоянно при необходимости направляет свои войска. Президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе заявил, что своей политикой Трамп довёл альянс до «смерти мозга».

За это всё американский лидер назвал Трюдо «двуличным», слова Макрона «очень нехорошими», а потом пропустил итоговую пресс-конференцию для всех лидеров и отправился домой. «Такое вот лидерство и единство», — иронизирует USA Today.

НАТО по «смешной цене» по сравнению с тем, во сколько обходятся войны, обеспечило Европе несколько десятилетий политической и экономической стабильности. Не стоит «играть с главным принципом существования альянса» — иначе ситуация может измениться к худшему. «Если история XX века чему-то и учит, так это тому, что конфликты в Европе так или иначе неизбежно притягивают Соединённые Штаты».