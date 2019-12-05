Французский экс-разведчик: несмотря на происки США, Россия успешна в Сирии и не планирует нападать на Европу

Пока лидеры Франции, Германии, Великобритании и Турции впустую обсуждают вопрос Сирии, Россия во главе с Путиным активно борется с ИГ и помогает разрешать конфликт на месте, рассказал Atlantico бывший старший офицер разведслужбы Франции Ален Родье. Он отметил, что Соединённые Штаты стараются настроить НАТО на борьбу с российской агрессией, о которой кричат входившие раньше в Восточный блок страны, однако, по мнению эксперта, Москве экономически выгодно иметь сильную Европу, которой не надо опасаться нападения.

В Сирии с «Исламским государством»* борется международная коалиция из 80 стран с Америкой во главе, а собственно НАТО не заботит ни сирийский, ни иракский конфликт — именно поэтому Эммануэль Макрон обвинил альянс в «смерти мозга», рассказал Atlantico Ален Родье, бывший старший офицер разведслужбы Франции, заместитель директора Французского Центра исследований в области разведки. Кроме того, президент Франции выразил своё недовольство недавним нападением Турции на курдов с молчаливого согласия Трампа, который вслух угрожал Эрдогану санкциями.

На самом же деле санкции введут против Франции, потому что она показала себя нелояльной по отношению лично к хозяину Белого дома, а главное — потому что в экономике она остаётся конкурентом Соединённых Штатов (хотя между ними существует большая разница). Вашингтон не может упустить Турцию, которая занимает стратегическое положение с выходом на Ближний Восток и Россию. В этой стране ещё с холодной войны остались авиабазы США, а в случае санкций Анкара может потребовать вывода американских военных.

Под давлением Вашингтона НАТО готовится к борьбе с российской агрессией в Европе, замечает Родье. В качестве «разоблачителей» в основном выступают страны Балтии и Польша, у которых остались плохие воспоминания о советском господстве, — и те, кто жил во время холодной войны, не могут их не понять. Эти государства опасаются, что проживающие на их территории русскоговорящие меньшинства могут стать предлогом для нового военного вторжения, как это произошло в Крыму. Однако собеседник французской газеты искренне считает, что здесь они ошибаются и используют «внешнего врага» для объединения нации, в то время как у России нет ни желания, ни средств для доминирования в Восточной Европе. Тем не менее она отвечает на то, что считает «провокациями» НАТО, взятыми на вооружения Вашингтоном.

Возвращаясь к вопросу влияния Североатлантического альянса в Сирии, эксперт замечает, что оно практически равно нулю. В этом регионе проявляют инициативу другие игроки: во-первых, сирийский режим, хотя у него и не хватает войск для завоевания и последующего контроля над территорией старой Сирии. Во-вторых, русские, очень эффективные в бою, но с ограниченными военными ресурсами. «Пока наглость, профессионализм и удача на их стороне», — отмечает бывший разведчик. В-третьих, на севере страны турки в союзе с умеренными оппозиционерами из Свободной сирийской армии провели без международного мандата ряд наступательных операций в 2016, 2018 и 2019 годах, которые позволили им занять часть территорий страны. Как и после оккупации Кипра в 1974 году, Турция не готова покидать захваченные города. Между тем до сих пор загадкой остаются тайные связи между Анкарой, Москвой и Дамаском. Наконец, последним игроком являются иранцы, чьи ополченцы или «Хезболла» всегда присутствовали в Сирии. Однако у них проблемы в собственной стране, в Ливии и Ираке, и недостаточно ресурсов из-за американских санкций.

В заключение Ален Родье раскритиковал предложение Макрона годичной давности о создании «настоящей европейской армии»: по его словам, эти «благие намерения» можно осуществить только в «европейском государстве» с центральной властью, которое имеет право распоряжаться жизнями своих граждан, потому что «армия нужна для войны» с жертвами по обе стороны конфликта. Именно поэтому об этом сейчас не может быть и речи, потому что нечего «ставить телегу впереди лошади».

Что касается российской угрозы, на которой настаивает Вашингтон, бывший сотрудник разведки полагает, что её не существует — по крайней мере военной. Русские танки не начнут завтра наступления на Европу, как это предусматривал Варшавский договор (Крым с его стратегической базой в Севастополе не в счёт), а «внутренний враг» больше не существует, вернее, действует в одиночку, горько сожалея о потере своего «ментора» в лице Советского Союза и встав на путь антироссийской борьбы.

Само собой разумеется, что прежде всего президент Путин заботится о жизни своего народа и интересуется Европой только в плане экономических возможностей (поставок газа) или культурного обмена, который подразумевает воровство инновационных европейских технологий с помощью разведки. Хотя к последнему надо действительно отнестись очень серьёзно, Москва точно больше не станет нарушать равновесие в Европе, особенно с помощью влияния на результаты выборов. Как отмечает Родье в интервью Atlantico, «для этого Европе не нужны русские: она прекрасно справляется сама», хотя Россия и может иногда нажать на больное место.

Однако, по мнению эксперта, Москве тоже нужна процветающая Европа без политической нестабильности, чтобы сохранять экономически выгодные контракты: в краткосрочной и долгосрочной перспективе китайцы потребляют недостаточно, чтобы представлять собой первостепенный интерес.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.