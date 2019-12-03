Крым, Пхеньян и Асад: эксперт рассказал на страницах NI, что не так с внешней политикой США

Вашингтон упорно продолжает во внешней политике держаться за целый сонм «безумных идей», которые не имеют ничего общего с реальностью и уже никогда не позволят добиться какой-либо положительной отдачи, пишет в The National Interest американский политолог Дэниел ДеПетрис. По мнению автора, три главные идеи такого рода касаются Крыма, Северной Кореи и Дамаска.

Внешняя политика «временами бывает не очень приятным родом деятельности» — в ней зачастую нельзя добиться идеального исхода, и во многих случаях наилучшим достижением оказывается всего лишь недопущение какого-либо ужасного сценария, пишет в своей статье для The National Interest научный сотрудник НПО Defense Priorities Дэниел ДеПетрис. Как отмечает эксперт, даже самый продуманный и проверенный внешнеполитический курс в реальном мире нередко приводит к провалу, «выставляя опытных политиков любителями».

Между тем, внешняя политика не облегчает жизнь и себе самой — её душит привязанность к статус-кво, уверен автор. Попытки что-то изменить в Вашингтоне американские публицисты часто сравнивают с необходимостью удалить больной зуб — это очень болезненная процедура, которая вызывает большую кровопотерю; в таких условиях наиболее политически удобным методом является сохранение нынешнего состояния, ведь, как гласит английская пословица, «известный дьявол лучше неизвестного», пишет он.

Во внешней политике США полно таких «известных дьяволов» — линий поведения, которые, выглядят хорошо на бумаге, на самом деле ни при каком раскладе не обернутся положительным результатом, что, впрочем, не мешает им дальше существовать. Подобных идей столько, что подсчёту они не поддаются — однако автор выделил три важнейшие такие линии, которые «выдержали проверку временем».

Первая из них — тезис о том, что Крым является украинской территорией, говорится в материале. Сегодня демократы и республиканцы в США редко соглашаются по какому-либо вопросу, однако они согласны в том, что Вашингтон должен «заставить Россию отказаться от владения украинским Крымским полуостровом». Оправдать «тайное вторжение в Крым и его аннексию»* Москвой действительно нельзя, и США вместе с Евросоюзом были вынуждены наложить на Россию санкции, чтобы наказать её за «нарушение» международного законодательства. Вместе с тем, пять лет спустя стало очевидно, что вынудить Москву вернуть Крым мерами финансового воздействия не удастся.

«Подобный шаг для Владимира Путина просто немыслим — во-первых, потому, что он стал для той аннексии крёстным отцом, а во-вторых, потому что такое решение скорее всего подтолкнёт президентов США в будущем к более активному применению экономического давления, — поясняет автор. — Однако курс США остаётся всё тем же: санкции будут в силе до тех пор, пока Москва не отменит аннексию. Таким образом, отношения между США и Россией оказались в подвешенном состоянии и осложняются сказочной целью. Нравится нам это или нет, Крым теперь стал частью Матери России и останется ею до тех пор, пока Вашингтон и его западные союзники не проявят креативность и не найдут способ урегулировать ситуацию дипломатически».

Второй идеей-фикс американского внешнеполитического истеблишмента, по мнению автора, выступает ядерное разоружение северной Кореи, продолжает автор. США уже не один десяток лет сохраняют всё тот же курс по отношению к Пхеньяну — нормализация отношений наступит лишь тогда, когда КНДР полностью откажется от ядерной оружейной программы и не создаст для международного сообщества полную прозрачность. Эта политика была зафиксирована ещё в начале 90-х годов XX века, когда ядерная программа Пхеньяна ещё была в «зачаточном состоянии», напоминает ДеПетрис.

Однако если 30 лет назад ядерное разоружение Северной Кореи было реальной перспективой, то сегодня оно «столь же вероятно, как успешное восхождение на Эверест в одном нижнем белье», иронизирует эксперт. Северокорейский режим с 1991 года последовательно развивал мощности по обогащению урана и производству плутония, наращивая знания — и теперь его ядерный арсенал оценивается в 60 боеголовок, и КНДР стала полноценной ядерной державой. Но позиция Вашингтона остаётся «привязанной к прошлому, будто мир в нём застрял», — сетует автор.

Третья внешнеполитическая константа Вашингтона — идея о том, что с режимом сирийского президента Башара Асада нельзя иметь дел, говорится в материале. Приукрашивать деяния Асада нет смысла — он действительно «военный преступник, систематически нарушавший права человека», и ради сохранения власти погрузил страну в гражданскую войну и разруху, признаёт ДеПетрис. Тем не менее, каким бы «ужасным» он ни был, в этой войне он всё же победил — с тех пор как в конфликт вмешалась в 2015 году Россия, у сирийского режима не было серьёзных поражений: теперь Дамаск контролирует все крупные населённые пункты, а вопрос отставки президента отныне больше не обсуждается, напоминает аналитик.

Вашингтон, однако, продолжает следовать в Сирии курсом на смену режима — США в качестве условия для своего участия в восстановлении страны, которое, по некоторым оценкам, обойдётся в сумму от $250 до $400 трлн, выдвигают проведение Асадом политических реформ; кроме того, американские войска заняли нефтяные месторождения Дейр-эз-Зора в расчёте на то, что Асад в итоге настолько будет нуждаться в этих ресурсах, что либо будет создавать условия для политических изменений, либо уйдёт в отставку. В итоге Вашингтон «до сих пор верит в возможность восстановления сирийской парламентской демократии» — а «реальности придётся подождать», подытоживает аналитик.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).