Большинство жителей США выступают за проведение Вашингтоном более активной внешней политики, сообщает Military Times, ссылаясь на результаты опроса Президентского фонда Рональда Рейгана. Лишь 28% респондентов одобряют сокращение присутствия американских военных за рубежом.

Трое из четырёх американцев поддерживают военное вмешательство США за рубежом в случае ограничения свобод и нарушения прав человека в других странах, передаёт Military Times со ссылкой на опрос Президентского фонда Рональда Рейгана.

Большая часть из тысячи американцев, принявших участие в опросе, заявили, что Вашингтон должен вести более активную внешнюю политику. При этом, как отмечает издание, президент США Дональд Трамп зачастую занимает изоляционистскую позицию в ряде внешнеполитических вопросов. Например, выступает за вывод войск из Афганистана и Сирии.

«Несмотря на то что социологи давно отмечают существование изоляционистских настроений в США, исследование показало, что они представляют скорее меньшую часть», — отметили создатели опроса.

В частности, данные свидетельствуют о том, что 76% респондентов одобряют использование американской военной силы в других странах независимо от того, существует ли прямая угроза для США. 65% выступают за сохранение сети военных баз за рубежом. И лишь 28% опрошенных разделяют идею сокращения присутствия американских военных вне территории страны.

«Это взгляды не той страны, которая будет избегать глобального лидерства, нодб нации, где живёт и здравствует видение мира через силу президента Рейгана», — заявил директор фонда имени бывшего главы Белого дома Роджера Закхейма.

Как сообщает Military Times, опрос также показал, что 86% принявших в нём участие американцев уверены в вооружённых силах страны, при этом 76% респондентов поддерживают увеличение военных расходов.