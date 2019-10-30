Отголоски «рашагейта»: главные фанаты ЦРУ — американские либералы

Согласно новому опросу Fox, больше всего Центральному разведывательному управлению США доверяют либералы, сторонники Демократической партии и избиратели Хиллари Клинтон. По мнению комика Джимми Дора, причина в том, что ЦРУ давно взяло под контроль Голливуд и либеральные СМИ.

Чтобы вы поняли, как теперь всё плохо с либералами и как Трамп разрушил им мозг… (Зачитывает твит журналиста Гленна Гринвальда. — ИноТВ) «Поразительно: согласно новому опросу Fox, группы, которые больше всего доверяют ЦРУ — ЦРУ! — это либералы, демократы и голосовавшие за Клинтон. 77 процентов демократов доверяют ЦРУ». Какого хрена?! Не доверяют только 22 процента. Вы что, ребята, ничему не научились у Джейсона Борна?! «62 процента либералов доверяют ЦРУ; не доверяют 22 процента. Это непроходящая болезнь «рашагейта» и MSNBC».



Если бы MSNBC делал свою работу, это число должно было бы равняться нулю! Ноль процентов либералов должен одобрять ЦРУ! Но, конечно же, ЦРУ внедрилось в MSNBC, и там теперь повторяют все цэрэушные доводы. Правда, Рэйчел Мэддоу придумывает доводы, которые им ещё в голову не приходили. Она придумывает их первой, а ЦРУ потом крадёт у неё!



РИК ОВЕРТОН, сценарист и комик: Эти уроки импровизации и вправду окупились!



Ха! Доверять ЦРУ — это всё равно что доверять квалификации Хантера Байдена в области энергетики! По-моему, прекрасная шутка.



ГРЭМ ЭЛВУД, комик: К слову, некоторое время назад вышли документы WikiLeaks, из которых видно, что Эллен (Дедженерес. — ИноТВ) работает на Госдепартамент по меньшей мере с 2011 года.



Да.



ГРЭМ ЭЛВУД: А может, это началось ещё раньше. И, послушайте…



СТЕФАНЕ САМОРАНО, актриса: Кто бы мог подумать, что они так любят танцевать!*



ГРЭМ ЭЛВУД: Да уж. ЦРУ уже охренеть как давно в Голливуде! Можете показать мне хоть один фильм или телешоу, где ЦРУ показывают в действительно неприглядном и правдивом свете? Нет!



РИК ОВЕРТОН: После 1970-х уже нет.



ГРЭМ ЭЛВУД: После 1970-х уже нет! В последний раз их так показывали в замечательном фильме «Три дня Кондора».



Это правда!



ГРЭМ ЭЛВУД: Итак, Amazon Prime показывает вам «Джека Райана». А кто владеет Amazon Prime?



Джефф Безос?



ГРЭМ ЭЛВУД: А кто дал ему деньги?



ЦРУ дало ему 600 миллиардов долларов!



ГРЭМ ЭЛВУД: Ого! Как странно! И как удивительно, что там теперь показывают шоу, восхваляющее ЦРУ! Ведь Голливуд и долбаное ЦРУ не разлей вода! И так уже много лет! Они дотянулись до сценаристов, студий и тому подобного. Вот что происходит! Вот почему эти тупые либеральные задницы говорят: «ЦРУ, мать его, на нашей стороне!»



Да. Операция «Пересмешник» не заканчивалась. Что бы там ни говорила комиссия Чёрча!*** Теперь цэрэушников просто принимают на работу, и те сами выступают в эфире! Они наняли начальника ЦРУ (Джона Бреннана. — ИноТВ)! Приходите, будьте нашим консультантом на MSNBC!



Кем теперь заполнены комнаты отдыха на телестудиях? Людьми из ЦРУ! Начальник ЦРУ, его заместители, люди из ФБР… Все эти люди из разведки, и они всем заправляют!



Дата выхода в эфир 27 октября 2019 года.



* Американская комедиантка и телеведущая Эллен Дедженерес известна своими танцами с аудиторией в начале шоу и во время рекламных пауз (прим. ИноТВ).

** Операция «Пересмешник» — операция ЦРУ по захвату контроля над средствами массовой информации. Предположительно, проводилась с 1950-х годов (прим. ИноТВ).



*** Отдельная комиссия сената США по изучению правительственных операций в области разведывательной деятельности. Была создана в 1975 году и стала известна как «комиссия Чёрча» по имени своего руководителя — сенатора Фрэнка Чёрча (прим. ИноТВ).