Отголоски «рашагейта»: главные фанаты ЦРУ — американские либералы

Согласно новому опросу Fox, больше всего Центральному разведывательному управлению США доверяют либералы, сторонники Демократической партии и избиратели Хиллари Клинтон. По мнению комика Джимми Дора, причина в том, что ЦРУ давно взяло под контроль Голливуд и либеральные СМИ.
Чтобы вы поняли, как теперь всё плохо с либералами и как Трамп разрушил им мозг… (Зачитывает твит журналиста Гленна Гринвальда. — ИноТВ) «Поразительно: согласно новому опросу Fox, группы, которые больше всего доверяют ЦРУ — ЦРУ! — это либералы, демократы и голосовавшие за Клинтон. 77 процентов демократов доверяют ЦРУ». Какого хрена?! Не доверяют только 22 процента. Вы что, ребята, ничему не научились у Джейсона Борна?! «62 процента либералов доверяют ЦРУ; не доверяют 22 процента. Это непроходящая болезнь «рашагейта» и MSNBC».
Если бы MSNBC делал свою работу, это число должно было бы равняться нулю! Ноль процентов либералов должен одобрять ЦРУ! Но, конечно же, ЦРУ внедрилось в MSNBC, и там теперь повторяют все цэрэушные доводы. Правда, Рэйчел Мэддоу придумывает доводы, которые им ещё в голову не приходили. Она придумывает их первой, а ЦРУ потом крадёт у неё!
РИК ОВЕРТОН, сценарист и комик: Эти уроки импровизации и вправду окупились!
Ха! Доверять ЦРУ — это всё равно что доверять квалификации Хантера Байдена в области энергетики! По-моему, прекрасная шутка.
ГРЭМ ЭЛВУД, комик:К слову, некоторое время назад вышли документы WikiLeaks, из которых видно, что Эллен (Дедженерес. — ИноТВ) работает на Госдепартамент по меньшей мере с 2011 года.
Да.
ГРЭМ ЭЛВУД:А может, это началось ещё раньше. И, послушайте…
СТЕФАНЕ САМОРАНО, актриса:Кто бы мог подумать, что они так любят танцевать!*
ГРЭМ ЭЛВУД:Да уж. ЦРУ уже охренеть как давно в Голливуде! Можете показать мне хоть один фильм или телешоу, где ЦРУ показывают в действительно неприглядном и правдивом свете? Нет!
РИК ОВЕРТОН:После 1970-х уже нет.
ГРЭМ ЭЛВУД:После 1970-х уже нет! В последний раз их так показывали в замечательном фильме «Три дня Кондора».
Это правда!
ГРЭМ ЭЛВУД:Итак, AmazonPrimeпоказывает вам «Джека Райана». А кто владеет Amazon Prime?
Джефф Безос?
ГРЭМ ЭЛВУД:А кто дал ему деньги?
ЦРУ дало ему 600 миллиардов долларов!
ГРЭМ ЭЛВУД:Ого! Как странно! И как удивительно, что там теперь показывают шоу, восхваляющее ЦРУ! Ведь Голливуд и долбаное ЦРУ не разлей вода! И так уже много лет! Они дотянулись до сценаристов, студий и тому подобного. Вот что происходит! Вот почему эти тупые либеральные задницы говорят: «ЦРУ, мать его, на нашей стороне!»
Да. Операция «Пересмешник» не заканчивалась. Что бы там ни говорила комиссия Чёрча!*** Теперь цэрэушников просто принимают на работу, и те сами выступают в эфире! Они наняли начальника ЦРУ (Джона Бреннана. — ИноТВ)! Приходите, будьте нашим консультантом на MSNBC!
Кем теперь заполнены комнаты отдыха на телестудиях? Людьми из ЦРУ! Начальник ЦРУ, его заместители, люди из ФБР… Все эти люди из разведки, и они всем заправляют!
Дата выхода в эфир 27 октября 2019 года.
* Американская комедиантка и телеведущая Эллен Дедженерес известна своими танцами с аудиторией в начале шоу и во время рекламных пауз (прим. ИноТВ).
** Операция «Пересмешник» — операция ЦРУ по захвату контроля над средствами массовой информации. Предположительно, проводилась с 1950-х годов (прим. ИноТВ).
*** Отдельная комиссия сената США по изучению правительственных операций в области разведывательной деятельности. Была создана в 1975 году и стала известна как «комиссия Чёрча» по имени своего руководителя — сенатора Фрэнка Чёрча (прим. ИноТВ).
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