Welt: американцы относятся к Германии теплее, чем немцы — к США

Согласно результатам нового опроса, немцы оценивают свои отношения с США не так позитивно, как американцы. Как сообщает немецкая газета Die Welt, две трети немцев считают отношения между Берлином и Вашингтоном плохими, хотя и не отрицают важности США как партнёра.

Американцы и немцы живут в разных мирах, пишет немецкая газета Die Welt. По данным последнего опроса, граждане США относятся к Германии намного более позитивно, чем наоборот, даже если это идёт вразрез с позицией Дональда Трампа.

Между правительствами обеих стран повисло молчание, иногда прерываемое «ядовитой коммуникацией», отмечает издание. Никто в Берлине не станет утверждать, что отношения между Германией и США превосходные или хотя бы просто хорошие. В Америке ситуацию оценивают иначе. Кроме того, независимо от политических затруднений, между населением двух стран присутствует обоюдный интерес и взаимный обмен, многие совершают путешествия.

Новый опрос показал, что немцы, как и американцы, рассматривают свои отношения с США по-разному. Тем не менее в целом американцы проявляют больше оптимизма и готовности к сотрудничеству, в то время как немцы ведут себя более сдержанно, что соответствует их национальному менталитету, отмечается в статье. Помимо этого, американцы традиционно уделяют больше внимания роли своей армии, чем немцы.

Такие разногласия, как торговые споры, недовольство газопроводом «Северный поток», постоянные призывы к повышению оборонного бюджета Германии и порой весьма резкий тон Вашингтона в отношении Европы, для большинства американцев мало что значат. Они считают, что политика их собственного президента не оказывает негативного влияния на их отношение к Германии.

Более того, три четверти американцев назвали германо-американские отношения хорошими, и лишь каждый шестой житель США посчитал их плохими, — к такому выводу пришли исследователи центра Pew Research. Американцы относятся к Германии лучше, чем два года назад: тогда двусторонние отношения признали хорошими 68%, а не 75% процентов граждан США, как сегодня.

Что касается немцев, они оценивают отношения Германии и США зеркально противоположно, подчёркивает Die Welt. Почти две трети (64%) немцев находят их плохими, и только треть (34%) отзывается о них в положительном ключе.

Несмотря на всё это, немцы считают, что США для них более важны, чем наоборот. На вопрос о важнейших партнёрах во внешней политике немцы, в первую очередь, называют Францию (60%), затем США (42%), Китай (15%), Россию (12%), Великобританию (7%), а также Австрию, ЕС и Италию (по 3%).

Отвечая на аналогичный вопрос, американцы поставили Германию лишь на пятое место с 13% — следом за Великобританией (36%), Китаем (23%), Канадой (20%) и Израилем (15%). В то же время, Германию в США считают более важной страной во внешней политике, чем своего южного соседа — Мексику.

Американцы в большинстве своём (69%) высказываются за увеличение сотрудничества с Германией. Немцы, по-видимому, заинтересованы в этом в меньшей степени (50%). Граждане Германии более активно выступают за укрепление сотрудничества с Францией, Японией, Россией и Китаем, чем с США. Американцы, в первую очередь, заинтересованы в развитии сотрудничества с Великобританией.

Как немцы и американцы оценивают свои отношения с Россией? На вопрос о том, какую страну они считают более важной для тесного сотрудничества, 39% немцев назвали США, 25% — Россию, 30% — обе страны сразу. Американцы, напротив, в большинстве своём (61%) делают ставку на Германию, около 26% назвали Россию и только 8% — обе страны.

Если говорить о важности двусторонних отношений между государствами в контексте экономического гиганта и конкурента — Китая — немцы обычно вдвое чаще называют США (50%), чем Китай (24%). 18% считают значимыми для экономического сотрудничества оба этих государства.

Американцы, в свою очередь, считают отношения с Китаем (44%) важнее, чем с Германией (41%). 9% жителей США на этот вопрос назвали обе страны.

Сильно расходятся представления американцев и немцев о военных учреждениях США на территории Германии, подчёркивает Die Welt. 85% американцев назвали военные базы США в Германии важными для национальной безопасности. Среди немцев такой позиции придерживается чуть больше половины — 52%. 45% немцев посчитали наличие американских баз в стране не играющим роли. Как напоминает издание, американское правительство постоянно грозится переместить почти 35 тыс. военных из Германии, например, в Польшу.

С другой стороны, американцы очень интенсивно используют свои базы и учреждения. Так, только недавно самолёт вице-президента США Майка Пенса по пути в Ирак приземлился на немецкой базе в Рамштайне для дозаправки.

Между тем, большинство американцев не поддерживают своего президента Дональда Трампа в его требовании о повышении европейских расходов на оборону. За повышение военного бюджета европейских стран выступают лишь 35% американцев. В 2017 году это число достигало 45%. Половина жителей США считает необходимым оставить всё на нынешнем уровне.

Среди немцев требование о повышении расходов на оборону поддерживают только 40%, 41% выступает за сохранение нынешнего уровня затрат, а 15% хотели бы его снизить. В рамках исследования в сентябре было опрошено 1004 американца и 1000 немцев старше 18 лет, сообщает немецкая газета Die Welt.