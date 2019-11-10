OAN: ученые выяснили, что консерваторы счастливее либералов

Согласно ряду исследований, проведённых в США и других странах Запада, консерваторы видят больше смысла в жизни и более счастливы, чем либералы, передаёт One America News. Как отмечает телеканал, во многом это связано с семейной жизнью: консерваторы гораздо чаще вступают в брак, а это способствует здоровью и благополучию.

Новое исследование показало, что консерваторы более счастливые, щедрые, целеустремлённые и самореализовавшиеся личности, чем либералы. И причина этого чрезвычайно интересна! Институт исследования семьи провёл опрос и выяснил, что 52 процента консерваторов выражают полную удовлетворённость семейной жизнью, в то время как среди либералов таких лишь 41 процент.



Отчасти это следствие жизненного выбора: консерваторы выбирают одно, а либералы другое. К примеру, консерваторы с гораздо большей вероятностью, чем либералы, состоят в браке. 62 процента консерваторов состоят в браке, среди либералов таких всего 39 процентов.



Из предыдущих опросов и научных исследований нам известно, что женатые и замужние люди более счастливые, здоровые, преуспевающие и самореализовавшиеся личности, чем те, кто не состоит в браке. Женатые и замужние живут дольше, у них лучше обстоят дела с физическим и психическим здоровьем, меньше вероятность сердечного приступа, больше шансов выздороветь после рака, гораздо меньше риск бедности, больше шансов на стабильную, долгосрочную работу и так далее. Список можно продолжать долго.



Вы можете подумать: «Разве это не связано с политикой в той же степени, что и с браком?» Но ответ на это отрицательный. Политика обычно формируется в зависимости от мировоззрения, а мировоззрение отражается в жизненном выборе, примером которого, конечно же, является брак. Однако, если верить Институту исследования семьи, даже с учётом других основных жизненных характеристик, а именно: доход семьи, семейное положение, возраст, образование, раса, религиозные взгляды и посещение церкви, — всё равно консерваторов, заявляющих о полной удовлетворённости семейной жизнью, на 23 процента больше, чем либералов.



И речь идёт не об одном этом исследовании. Ранее в этом году Университет Южной Калифорнии опубликовал исследование, в котором установлено, что в 16 различных странах Запада консерваторы заявляют о большей осмысленности жизни и большей удовлетворённости жизнью, чем либералы. И не только в масштабах всей жизни, жизнь консерваторов более осмысленна изо дня в день — и даже от момента к моменту. Исследователи из Университета Южной Калифорнии заключили: «Существует некий уникальный аспект политического консерватизма, дающий людям смысл и цель жизни».



Исследовательский центр Пью обнаружил то же самое в 2010 году, установив, что консервативные республиканцы — самые счастливые из всех. Их сравнивали с умеренными и либеральными республиканцами, консервативными и либеральными демократами. Уровень счастья не меняется в зависимости от уровня доходов, сообщает Пью. Зарабатывают они больше 300 тысяч долларов в год или менее 30 тысяч долларов в год, консерваторы всё равно счастливее либералов.



Естественно, свою роль играют и религиозные взгляды. Люди, регулярно посещающие церковь, бывают очень счастливыми почти в два раза чаще, чем те, кто вообще не ходит в церковь. Кроме того, консервативные республиканцы щедрее либералов, вне зависимости от уровня доходов. Как будто у вас без того не хватало причин быть консерватором!



Дата выхода в эфир 07 ноября 2019 года.