Fox: американская молодёжь не видит большой ценности в патриотизме, вере в Бога и рождении детей

Американские ценности меняются на глазах: молодёжь в США всё меньше значения придаёт патриотизму, религии и рождению детей, сообщает Fox News со ссылкой на опрос, проведённый The Wall Street Journal. Умами молодых американцев завладела новая ценность — толерантность, которая, по словам консервативного радиоведущего Бена Шапиро, вовсе не тождественна терпимости к чужой точке зрения.

Новый опрос, проведённый The Wall Street Journal, показал, что мнение американцев о том, что важно в жизни, резко меняется. Как вы видите на этой таблице, патриотизм, вера в Бога и рождение детей котируются гораздо меньше, чем всего 20 лет назад. Например, религию считают важной всего 30 процентов респондентов. Среди людей в возрасте от 55 до 91 года, когда они проходили опрос 20 лет назад, этот показатель составлял 67 процентов.



Глядя на это, задаёшься вопросом: что эти цифры значат для будущего Америки? Ведь это будущее может быть совсем другим… С нами на связи Бен Шапиро, главный редактор Daily Wire, автор книги «Правильная сторона истории». Рада, что вы сегодня с нами, Бен! Что эти цифры говорят вам?



БЕН ШАПИРО, главный редактор Daily Wire: Они говорят, что многие общественные институты и философии, вокруг которых страна сформировалась и продолжала развиваться, исчезают. Если избавиться от патриотизма и от врождённой веры в то, что страна и принципы, на которых она основана, чудесны, если избавиться от религии, главного социального института, поддерживающего свободное общество в США последние лет 200, а потом избавиться и от заботы о будущем — я имею в виду, что людям уже не так важно рожать и воспитывать детей, — возникает вопрос: что именно должно нас сплачивать? Не считая совместного просмотра Суперкубка (по американскому футболу. — ИноТВ) раз в году.



Хороший вопрос! Давайте рассмотрим каждый пункт по отдельности. Чем вы объясните упадок патриотизма?



БЕН ШАПИРО: По-моему, в Америке историю страны рассказывают в двух трактовках. Согласно одной из них, Америка была основана на вечно хороших, правдивых и чудесных принципах, которым мы не всегда соответствовали, но история Америки — это попытка жить в соответствии с этими великими принципами. По сути, это история триумфа — как над неблагоприятными обстоятельствами, так и над нашими внутренними демонами. Это история номер один.



История номер два такова: в основании Америки — зло, рабство, сексизм, расизм, нетерпимость, гомофобия, а все наши институты насквозь этим пропитаны. Как же можно быть патриотом настолько порочных институтов? Похоже, что вторая версия сегодня побеждает. Это вы и видите у молодёжи.



Это предвыборная кампания Бето О’Рурка. Вы только что лаконично передали её суть. Поговорим немного о религии. Потому что мне кажется… Помнится, люди считали, что «поколение Я» — это что-то преходящее, но похоже, сейчас это становится образом жизни. Когда в центре всего — эго, не думаю, что у человека возникает потребность выходить за рамки себя и просить Бога о спасении души или о чём-то ещё в этом роде. Не знаю, как засунуть этого джинна обратно в бутылку, разве что у людей в конечном итоге возникнет неудовлетворённость такой жизнью…



БЕН ШАПИРО: Думаю, вы правы. Религия требует исполнять долг перед другими людьми, перед Богом. Долг перед чем-то внешним по отношению к вам. Тот же опрос показывает, что среди молодёжи непропорционально много тех, кто считает высшей целью самореализацию. Эти две вещи прямо противоречат друг другу.



Думаю, в конечном итоге люди обнаружат, что гедонистические попытки самореализоваться, угождая себе и своему субъективному восприятию, не приносят полного удовлетворения. И они будут искать что-то за пределами самих себя. На самом деле, по-моему, они уже по этому изголодались. Чем, по-моему, и вызваны многие случаи депрессии и уныния.



Да, думаю, вы совершенно правы! Посмотрим, какие ценности считаются самыми важными. Бен только что об этом упоминал. Усердная работа — это единственное, что продолжает котироваться очень высоко все те годы, что проводятся исследования. Толерантность к другим… В нашем обществе много разговоров о толерантности и о том, как важно быть толерантным к образу жизни других людей и так далее… Это ценится очень высоко, особенно среди молодёжи! Уверены ли вы, что эта ценность является добродетелью, за которую стоит бороться?



БЕН ШАПИРО: Если под толерантностью мы имеем в виду терпимость к поведению людей в свободном обществе, если только они не вредят остальным, думаю, за это, конечно же, стоит бороться. Но, полагаю, молодёжь, когда говорит о толерантности, имеет в виду не это. Не думаю, что многие молодые люди имеют в виду: «Я буду терпимым к мнениям, которые мне не нравятся». Скорее, они имеют в виду: «Если вы в чём-то меня осуждаете, вы ведёте себя нетолерантно, потому что я вас не осуждаю. Правда, я осуждаю вас, если вы склонны осуждать, и тогда я нетерпим».



Сама по себе толерантность — не ценность, а полезная стратегия, которую можно применить, рассуждая о том, какое поведение приемлемо в свободном обществе. И похоже, что молодёжь предпочитает стратегию настоящим ценностям.



Да уж. И последнее, прежде чем я вас отпущу. Рождение детей. Думаю, сказывается то, что всё сосредоточено на эго. Рождение детей — это жертва. Это по-своему радостно, очень, очень радостно. Но вы должны отрывать от себя, чтобы отдать другому.



БЕН ШАПИРО: Это дорого, это трудно, это огромная головная боль. Это приносит большее удовлетворение, чем что-либо ещё, но зачем же вам проходить через эти шипы, время от времени находя розу? Это очень трудно! На самом деле, необходимо, чтобы вы были привержены чему-то, кроме себя, до того как родите детей. Или рожать просто незачем.



Большое спасибо, Бен Шапиро! Рада была видеть вас сегодня!



БЕН ШАПИРО: Спасибо.



Дата выхода в эфир 26 августа 2019 года.