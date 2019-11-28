MDR: для Путина роль России в мире важнее внутренней политики

В своих публичных выступлениях глава Кремля Владимир Путин отдаёт предпочтение вопросам внешней, а не внутренней политики, пишет MDR. И России действительно есть чем похвастать в плане успехов на мировой арене. Но россиян эти достижения интересуют всё меньше, ведь они не компенсируют те экономические трудности, которые им пришлось претерпеть в последние годы.

Во время публичных выступлений глава Кремля Владимир Путин постоянно говорит только на одну тему — о роли России в мире, пишет MDR. При этом проблемам внутри страны уделяет гораздо меньше внимания, отмечает автор статьи. Складывается впечатление, что он предпочитает заниматься внешней, а не внутренней политикой. И некоторые российские эксперты согласны с такой оценкой. Они считают, что желание попасть в учебники истории для президента важнее.

И Россия действительно смогла добиться на мировой арене успехов, которыми можно похвастать, продолжает издание. Турецкую операцию в Сирии Москва смогла использовать для расширения своего контроля в регионе. Позже на саммите в Сочи Путин встретился с рядом высокопоставленных делегаций из Африки, чтобы тем самым укрепить политическое влияние на континенте. К тому же глава Кремля смог добиться того, что Киев согласился на отвод войск от линии разграничения в Донбассе, хотя большинство украинцев выступало против этой инициативы.

Но, похоже, россиян эти успехи мало интересуют, отмечает автор. Они не компенсируют те экономические трудности, которые им пришлось претерпеть в последние годы. Согласно опросам, всё больше россиян настаивают на необходимости проведения реформ. «Решительных изменений» требуют не 42% граждан, как два года назад, а 59%. По данным ВЦИОМ, 51% считает, что власть нужно менять.

Эти цифры отражают то, что произошло в повседневной жизни в России за последние годы, пишет MDR. В отличие от 2014 года россияне в личных беседах не уделяют внимание внешней политике. 73% молодых граждан страны вообще этой темой не интересуются. В то же время многих забавляет то, что государственные телеканалы только о событиях в мире и рассказывают.

Неизвестно, осознают ли в Кремле, что взгляды в обществе изменились. Также неизвестно, каким внешнеполитическим курсом дальше пойдёт страна. Недавно Россия вернула Киеву три захваченных украинских корабля. К тому же Путин согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Однако мало кто верит, что Москва пойдёт на уступки в вопросе статуса Донбасса или проведения там выборов.