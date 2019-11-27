WP: долой голый торс — на новом календаре Путин предстаёт в костюме и в окружении лидеров

Если прежде на традиционном календаре с российским президентом появлялись его фотографии в неформальной обстановке, то в 2020 году почти на всех изображениях он в окружении мировых лидеров. Как пишет The Washington Post, авторы хотят показать, что Россия стала геополитическим игроком, тем более что на и самом деле её влияние значительно выросло.

В новом календаре с Путиным больше нет его фотографий с голым торсом, пишет The Washington Post. Вместо них Путин в костюме показывает поднятый вверх палец Дональду Трампу и Ангеле Меркель, везёт в своём лимузине президента Египта и улыбается кронпринцу Саудовской Аравии.

Как отмечает автор статьи, календарь с Путиным пользуется спросом. Но в этом году на фотографиях Путин в основном появляется с иностранными лидерами, и в этом большое отличие нынешней редакции календаря.

Так, на календаре 2019 года Путин играл в хоккей, рыбачил топлес в Сибири и кормил животных. Тогда его хотели представить сильным, но располагающим к себе человеком.

Как отмечает автор статьи, эти календари стали частью имиджевой кампании Кремля, и в нынешнем календаре Путина пытаются представить не только как правителя России, но и как международного лидера в мире, где политика становится всё более агрессивной. Поэтому только на одном фото Путин без костюма — когда он изучает растение в заповеднике.

На одной из фотографий Путин представлен вместе с Макроном, Трампом и Меркель, которая сотрудничает с Путиным по «Северному потоку — 2». Что касается фотографии Путина с кронпринцем Саудовской Аравии, то автор статьи поясняет, что Эр-Рияд купил у России С-400 и координирует с ней свои действия на нефтяном рынке. Египет, в свою очередь, подписал с Москвой договор на сумму $2 млрд на покупку более 20 российских Су-35.

Помимо прочего, Россия смогла расширить своё влияние на Ближнем Востоке, договорившись с Турцией о прекращении огня в Сирии. Кроме того, Москва помогла Башару Асаду вернуть контроль над большей частью страны, вот только ни Эрдоган, ни Асад на календаре в этом году не появились.

Как подтверждают эксперты, Россия на самом деле смогла укрепить свои позиции, и теперь в некоторых сферах другие страны не могут не советоваться с ней. Так, например, автор статьи напоминает, что Россия провела широкий саммит Россия — Африка. По словам политологов, Россия пытается показать другим странам, что если другие государства вроде США и Европы их критикуют за отход от демократии, то Россию это не беспокоит.

Среди россиян усилия Путина во внешней политике широко популярны, хотя во внутренней политике, как отмечает автор статьи, он несколько растерял позиции из-за разницы в доходах и западных санкций. При этом за рубежом такие календари ещё более популярны: в прошлом году японские СМИ говорили, что они обошли в продаже календари с японскими знаменитостями, пишет The Washington Post.