Kronen Zeitung: книксен Кнайсль заинтересует австрийцев в покупке календаря с Путиным

У австрийцев появился повод приобрести популярный настенный календарь с фотографиями главы Кремля Владимира Путина, сообщает Kronen Zeitung. Дело в том, что в новом экземпляре на следующий год появится «скандальный» снимок со свадьбы экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, где она делает книксен перед президентом России. По мнению австрийского издания, это должно подогреть интерес местной публики.

Настенный календарь с фотографиями главы Кремля Владимира Путина пользуется большим спросом — в том числе и за пределами России, пишет Kronen Zeitung. Теперь же он заинтересует и многих австрийцев, так как в новом экземпляре на следующий год появится бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Её «скандальный» танец с бывшим агентом КГБ запечатлён на августовской странице.

Настенный календарь рекламируют как «необычный, незабываемый и полезный подарок», продолжает австрийское издание. Его можно купить в трёх вариантах с разными фотографиями, на которых Путин встречается с главами других государств и правительств, а также религиозными деятелями.

Также в нём есть моменты из личной жизни президента. Одним из них и стала свадьба Кнайсль, которая прошла в августе 2018 года в городе Штайермарк. Визит Путина на мероприятие осветили все международные СМИ. Фотографии с их совместным с Кнайсль танцем облетели весь мир, особенна та, где она делает книксен перед главой Кремля. Некоторые увидели в этом свидетельство близости австрийских и российских властей, напоминает издание. Украина также отреагировала с возмущением.

Позже экс-министр иностранных дел Австрии объяснила произошедшее «чередой случайностей». По её словам, всё произошло, когда она раздавала приглашения на свадьбу коллегам по министерству на вечернем приёме в Вене: «У меня оставалось одно в руках и я спросила своего мужа, что он думает насчёт того, чтобы последнее отдать Путину, чтобы, так сказать, поделиться радостью, ведь ситуация немного забавная: мне уже за 50, а выхожу замуж в первый раз». Она и не предполагала, что президент действительно согласится, а позже отменять приглашение уже не хотела.