KZ: «череда случайностей» — экс-глава МИД Австрии объяснила, как Путин оказался на её свадьбе

К визиту главы Кремля Владимира Путина на свадьбу экс-главы МИД Австрии Карины Кнайсль привела «череда случайностей», сообщает Kleine Zeitung. Об этом заявила она сама в интервью австрийским СМИ. Просто у неё оставалось лишнее приглашение, и она решила дать его российскому президенту во время его визита в Вену. По её словам, дипломат «ни на секунду не думала», что он согласится, а потом отказывать уже было поздно.

Бывший министр иностранных дел Карин Кнайсль сказала, что к визиту главы Кремля Владимира Путина на её свадьбу привела «череда случайностей», сообщает Kleine Zeitung. «Это просто произошло», — объяснила она в интервью австрийским СМИ. В тот день российский президент был в гостях у своего австрийского коллеги Александра Ван дер Беллена и участвовал в вечернем приёме в художественно-историческом музее.

Кнайсль взяла с собой на мероприятие стопку приглашений, чтобы раздать их своим коллегам по министерству. «У меня оставалось одно в руках и я спросила своего мужа, что он думает насчёт того, чтобы последнее отдать Путину, чтобы, так сказать, поделиться радостью, ведь ситуация немного забавная: мне уже за 50, а выхожу замуж в первый раз, — рассказала экс-министр. — Мы подошли к Путину, отдали ему приглашение, и я даже ни на секунду не думала, что ровно к 18 июля, как и сказано в приглашении, он даст согласие приехать 18 августа. Он принял приглашение, и я, собственно, не хотела его отменять».

Участие Путина в свадьбе Кнайсль вызвало шумиху в СМИ, продолжает издание. Весь мир облетели фотографии с их совместным танцем, на которых экс-министр согласно традиции сделала книксен перед главой Кремля, напоминает Kleine Zeitung.