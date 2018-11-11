Die Presse: Кнайсль продолжает австрийскую традицию «дипломатических танцев»

Танец и дипломатия в австрийской внешней политике идут рука об руку с 1815 года, пишет Die Presse. И нынешний глава МИД Карин Кнайсль стала достойным продолжателем этой доброй традиции. Ведь в ходе сложных переговоров движения на паркете помогают избавиться от скованности, поднимают настроение и сближают, поясняет австрийское издание.

Министр иностранных дел Карин Кнайсль пришла в восторг, узнав, что её британский коллега Джереми Хант — прекрасный танцор, пишет Die Presse. Недавно в замке Лихтенштейн ему представилась возможность продемонстрировать свои навыки.

В этом плане Кнайсль как представитель страны-председателя ЕС, продолжает добрую австрийскую традицию объединения дипломатии и танца. «Я танцевала со многими мужчинам», — заявила Кнайсль этим летом в ответ на упрёки в том, что она вальсировала на своей свадьбе с главой Кремля Владимиром Путиным.

Танцевальные мероприятия и балы вошли в постоянный репертуар внешней политики Австрии ещё со времён Венского конгресса в 1815 году, поясняет издание. В ходе сложных переговоров движения на паркете помогают избавиться от скованности, поднимают настроение и сближают.

Бал в Венской опере давно стал местом международных встреч. Многие десятилетия политики использовали его для установления и углубления контактов. На нём танцевали бывший премьер-министр Баварии Франц Йозеф Штраус, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, а совсем недавно — президент Украины Пётр Порошенко. Глава внешнеполитического ведомства Кнайсль готова петь дифирамбы «дипломатическому танцу».