DM: новогодние игрушки, свечи и хлопушки — на Рождество Путин передал Западу «леденящий душу привет»

Пока Запад занят празднованием католического Рождества, Россия решила напомнить миру о своей военной мощи, утверждает Daily Mail. Так, Минобороны страны представило новый армейский календарь с российскими «медведями», «крокодилами» и «подснежниками». «Леденящий душу привет» от Владимира Путина, комментирует издание.

В день католического Рождества жители западных стран получили «леденящий душу привет от Владимира Путина», сообщает Daily Mail. Речь, конечно, идёт о новом армейском календаре Минобороны на 2019 год.

На нём, как подчёркивает издание, изображены различные примеры, демонстрирующие «военную мощь России». Фотографии сопровождаются «угрожающими комментариями», повествующими о том, «как далеко могут долетать российские ракеты».

«Видение следующего года» глазами Минобороны России открывает фотография ракетного комплекса «Тополь-М» на фоне заснеженного январского пейзажа. Изображение сопровождает «жизнерадостная подпись»: «Доставка грузов в любую точку мира».

На другой пугающей странице можно увидеть «Мисс сентябрь», девушку-снайпера в военной форме. «От некоторых женщин сносит голову», — сообщают составители календаря. Кстати, в подтверждение тому, что «военные ряды Путина» привлекают всё больше женщин, девушки появляются и на мартовском развороте с подписью «Стрельба глазами — тайное оружие Кремля».

Февраль представлен стратегическим бомбардировщиком Ту-95, известным также как «медведь». И рядом краткая характеристика: «Русские «медведи» зимой не впадают в спячку». Август встречает летающими «крокодилами», ударными вертолётами Ми-24. На апрельском развороте красуются «российские подснежники» — спецназовцы в противогазах. Герои июньского разворота, опять-таки спецназовцы, занимаются «настройкой аппаратуры перед концертом».

Июльская иллюстрация предлагает своё видение «суровой российской электровафельницы» — на самом деле, пусковой установки баллистических ракет. На октябрьском развороте предстаёт «уверенный пользователь ПК», одной из модификаций пулемёта Калашникова. Ноябрь проиллюстрирован противотанковым ракетным комплексом «Корнет» и игривой подписью «Корнет — не звание, корнет — призвание!», которая, по мнению Daily Mail, относит к существовавшему ранее самому младшему чину британской кавалерии. Год венчает изображение с российскими «новогодними игрушками, свечами и хлопушками».

Издание напоминает, что, чтобы преодолеть разрыв с НАТО, Путин влил немало денег в «свою военную машину». России удалось проверить силы в бою в Сирии и на Украине, утверждает британский таблоид.

Как отмечает Daily Mail, календарь был намеренно опубликован в канун Рождества, когда многие западные страны заняты праздничной суматохой. В России 25 декабря — обычный рабочий день, а празднования начнутс я ближе к Новому году, когда местный Санта, Дедушка Мороз, принесёт всем детям подарки.