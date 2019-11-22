SRF: экономика важнее — на встрече с Путиным президент Швейцарии «неудобных тем» не коснулся

Во время визита в Москву президента Швейцарии Ули Маурера интересовали в первую очередь экономические отношения с Россией, передаёт SRF. При этом «неудобные темы» затронуты не были, хотя швейцарское руководство могло бы их и коснуться, подчёркивает телеканал.
В рамках своего последнего президентского турне Ули Маурер посетил с визитом Москву. В конце концов Путин, по словам швейцарского лидера, уже не раз приглашал его в Кремль, и он это приглашение принял. Во время визита президента Швейцарии интересовали в первую очередь экономические отношения с Россией. Репортаж Лучии Чирки из Москвы.
Владимир Путин заставляет себя ждать: впрочем, российские журналисты к этому привыкли. Президент России регулярно задерживается. Ждать приходится и нам более полутора часов, после чего глава Кремля коротко предстал перед телекамерами вместе с президентом Швейцарии. Владимир Путин и Ули Маурер встретились не в первый раз.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России:Я хорошо помню нашу встречу в Сочи в 2014 году.
Складывается впечатление, что президенты друг друга хорошо понимают. С российской стороны во встрече приняло участие непривычно большое количество представителей экономики. Исходя из этого, несложно понять, в чём заинтересована Москва.
На официальную пресс-конференцию у Владимира Путина времени не хватило, поэтому позднее мы встретились с Ули Маурером уже в отеле. По его словам, встреча в Кремле пойдёт на пользу швейцарской экономике.
УЛИ МАУРЕР, президент Швейцарии:Мы обсудили два вопроса. Во-первых, Владимир Путин пригласит руководителей крупных швейцарских корпораций и проведёт с ними переговоры напрямую. Во-вторых, доступ для малых и средних предприятий. Небольшим предприятиям сложно зайти на новый рынок, где разговаривают на другом языке. Мы обсудили создание координационного центра, благодаря которому стало бы проще это сделать.
ЛУЧИЯ ЧИРКИ, корреспондент SRF:Переговоры между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Швейцарии Ули Маурером были посвящены экономике. Неудобные темы не были затронуты, хотя швейцарское руководство могло бы их и коснуться на этих переговорах с российской стороной.
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