Предстоящий визит в Москву президента Швейцарии, безусловно, будет встречен здесь с большим интересом, уверен корреспондент телеканала SRF. Ведь в отличие от дипломатов ЕС, швейцарцы в России на хорошем счету, потому что не поучают россиян и говорят то, что думают.

Президент Швейцарии Ули Маурер прибудет с официальным визитом в Москву, где встретится с главой Кремля Владимиром Путиным, сообщает SRF.

И российские средства массовой информации будут с большим интересом следить за переговорами лидеров Швейцарии и Российской Федерации, уверяет корреспондент швейцарского телеканала Давид Науэр.

«Кремль очень ценит нейтралитет Швейцарии, она ни в ЕС, ни в НАТО. Российские дипломаты дают понять, что охотно общаются со швейцарскими коллегами. По их словам, те говорят, что думают, — в отличие от дипломатов из стран Европейского союза», — поясняет Науэр.

Хвалят в Москве и «прагматический подход» Швейцарии к Российской Федерации, продолжает журналист SRF.

«Москва ценит то, что Швейцария не желает громко и публично поучать Россию», — добавляет корреспондент швейцарского телеканала.

По словам Науэра, «очень довольны» в Кремле и тем, как Швейцария представляет интересы Российской Федерации в Грузии.

«Много лет назад Россия предоставила Швейцарии мандат в Грузии, поскольку считает нашу страну честным посредником, которая делает хорошую работу в сложном кавказском регионе. Это свидетельство того, что Кремль доверяет Берну», — подчёркивает журналист SRF.

Если же в ходе визита в Москву президент Швейцарии Ули Маурер вновь заявит, что Россию нужно чаще привлекать к сотрудничеству на международной арене, то «он, безусловно, обзаведётся там большим количеством друзей», убеждён корреспондент швейцарского телеканала Давид Науэр.