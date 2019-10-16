SRF: слишком сложно — Швейцария не справилась с алкоголем в общественных местах

Швейцария провалила все попытки ввести запрет на употребление спиртных напитков в общественных зонах. Как сообщает швейцарский телеканал SRF, сейчас он действует только в одном городе страны, но, вероятно, скоро будет отменён и там. По пояснению властей, осуществить подобный запрет слишком сложно: при выписывании штрафов часто достаётся не тем людям. К тому же реальная проблема, скорее, в шуме, мусоре и применении насилия — а с ними можно бороться иными способами.

Попытки установить в Швейцарии зоны, в которых действовал бы запрет на употребление спиртных напитков, потерпели провал, сообщается на сайте швейцарского телеканала SRF.

Следует ли запретить употребление алкоголя в определённых городских зонах? Можно ли таким образом решить проблемы насилия, мусора и шума? После различных инцидентов с применением тяжёлого насилия в Цюрихе глава местной полиции Даниэль Блумер вынес эти вопросы на обсуждение, и старое требование обрело новую жизнь.

Директор швейцарского объединения городов Ренате Амстуц отнеслась к требованию полицейского из Цюриха с пониманием. По её словам, алкоголь зачастую напрямую связан с шумом, насилием, замусориванием улиц и вандализмом.

Союз городов Швейцарии требовал введения зон запрета на употребление алкоголя ещё более десятилетия назад, когда обсуждался пересмотр закона об алкоголе. Однако попытки учредить запрет на алкоголь на государственном уровне потерпели провал, отмечается в статье. В итоге это намерение было реализовано только в одном городе Кур — с 2008 года запрет на алкоголь там опирается на закон о полиции.

Но последовавший опыт применения запрета показал, что он не работает. «Запрет на алкоголь в общественных зонах сложно осуществить, — пояснил председатель городского общинного совета Кура Урс Марти. — При выписывании штрафов всегда достаётся не тем людям».

К тому же, по его мнению, настоящую проблему представляют собой мешающий другим шум или насильственные действия, а с ними можно бороться при помощи других законов. Поэтому городской парламент Кура, скорее всего, снова отменит запрет на употребление алкоголя на улицах города в следующем феврале, отмечает телеканал SRF.

Объединение швейцарских городов сейчас тоже всё больше делает ставку на превентивные меры, чем на подавление. Как пояснила председатель объединения, улицы патрулируют социальные работники, представляющие различные организации. Некоторые из них выходят на улицы ночью и разговаривают с молодыми людьми. Тем самым они ведут активную превентивную работу.

Так что в Швейцарии тема ввода зон запрета на употребление алкоголя на данный момент не особенно популярна. Между тем, у ближайших соседей за границами государства дело обстоит совершенно иначе, подчёркивает швейцарский телеканал. В таких городах, как Вена, Дрезден или Мюнхен, подобные зоны есть, — как и вблизи швейцарской границы в южно-немецком Зингене. Там неделю назад ввели запрет на употребление алкоголя в пешеходной зоне, сообщает SRF.