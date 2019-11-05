SRF: в отношениях с Россией нужны не закрытые двери, а диалог

03:00 Синоптики объяснили потепление в Москве Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT объяснили потепление в Москве.

03:00 Песков прокомментировал срыв разведения сил в Петровском В Кремле надеются, что разведение сил в Донбассе будет доведён до конца, несмотря на трудности. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

03:00 Нурмагомедов перед турниром UFC в Москве ответит на вопросы болельщиков Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в преддверии турнира UFC в Москве ответит на вопросы журналистов и болельщиков.

03:00 В Москве побит температурный рекорд 1922 года Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве был побит температурный рекорд 1922 года. По её данным, сегодняшний день стал самым тёплым 5 ноября за всю историю метеонаблюдений.

03:00 Глава WADA назвал ситуацию с Россией худшим случаем в истории борьбы с допингом Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди считает, что ситуация с Россией является худшим случаем в истории борьбы с запрещёнными веществами.

03:00 В Удмуртии открыли мемориальную доску в честь вице-адмирала Барскова В Глазове открыли мемориальную доску в честь вице-адмирала Михаила Барскова, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

03:00 В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа Позиция российского лидера Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа уже была представлена, она не поменялась. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

03:00 Медведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать поддержку экспорта российских товаров, назвав это важным направлением работы.

03:00 В Кремле оценили выход США из Парижского соглашения Говорить о Парижском соглашении по климату без участия США очень трудно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

03:00 СМИ: Главный тренер «Сочи» может быть уволен в случае поражения от ЦСКА Главный тренер «Сочи» Александр Точилин может быть отправлен в отставку в случае поражения от московского ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Стал известен состав сборной России по футболу на матчи с Бельгией и Сан-Марино Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино 25 игроков.

03:00 Эрдоган: Турция изучает альтернативы американским F-35 США отказываются поставлять Турции истребители F-35, поэтому Анкара ускорила разработку собственных самолётов и начала рассматривать альтернативные варианты, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

03:00 Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии Российские и турецкие военные приступили ко второму совместному патрулированию на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Минобороны России.

03:00 В спортшколе Черкесска отреагировали на смерть олимпийского чемпиона Василенко Директор спортивной школы по спортивной гимнастике в Черкесске Александр Джемакулов высказался по поводу смерти олимпийского чемпиона 1996 года Дмитрия Василенко, скончавшегося от бокового амиотрофического склероза.

03:00 Жемалетдинов и Фомин вызваны в сборную России по футболу Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и хавбек «Уфы» Даниил Фомин вызваны в сборную России по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.

03:00 В сети опубликовано видео драки фанатов «Крыльев Советов» и «Рубина» В сети опубликовали видео драки фанатов самарских «Крыльев Советов» и казанского «Рубина», которая произошла во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 В МИД прокомментировали сообщения о строительстве новых баз США в САР Попытки США закрепить незаконное военное присутствие в Сирии неприемлемы, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

03:00 Арустамян: ЦСКА интересуется футболистом «Уфы» Известный комментатор Нобель Арустамян сообщил об интересе московского футбольного клуба ЦСКА к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

03:00 Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

03:00 «Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

03:00 Суд в ЕС подтвердил нарушение Польшей норм в ходе судебной реформы Европейский суд юстиции подтвердил нарушение Польшей норм европейского права в рамках реформы судебной системы. Решение опубликовано на сайте ЕС.

03:00 Токаев намерен встретиться с Путиным в Омске 7 ноября Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев приедет в Омск 7 ноября, где планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

03:00 Всемирная шахматная олимпиада — 2020 перенесена из Ханты-Мансийска в Москву Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что Всемирная шахматная олимпиада 2020 года перенесена из Ханты-Мансийска в Москву.

03:00 Арестован второй задержанный по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска Суд арестовал второго задержанного, который может быть причастен к убийству бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева.

03:00 СК показал видео нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал кадры, на которых видно, как обвиняемый в убийстве мальчика в Нарьян-Маре заходит в детский сад и движется по его территории.

03:00 СМИ: Средние цены на номера в отелях России снизились на 19,5% с начала года Средняя цена на номера в отелях России снизилась за январь — сентябрь 2019 года на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составила 5,6 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитический центр консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

03:00 Голландская легкоатлетка получила 8,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков Голландская легкоатлетка Мадия Гафур осуждена на 8,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков.

03:00 Эксперт прокомментировал решение США выйти из соглашения по климату Генеральный директор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что в ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату.

03:00 Экс-тренер сборной России по бобслею признался, что был удивлён своему увольнению Олег Соколов, который был отправлен в отставку с поста старшего тренера сборной России по бобслею, ответил на вопрос, насколько неожиданным для него стало увольнение из национальной команды.

03:00 Подозреваемый в хищении данных банков переведён под домашний арест Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайства защиты Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, и отправил его под домашний арест.

03:00 Голкипер «Спартака» Ребров недоволен поведением фанатов на трибунах Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров подверг критике болельщиков клуба за использование нецензурной лексики на стадионе.

03:00 СК рассказал об обстоятельствах убийства ребёнка в детсаду Нарьян-Мара Следственный комитет России рассказал, как произошло убийство шестилетнего ребёнка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре. Как заявили в СК, обвиняемый в совершении преступления мужчина признал вину.

03:00 Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70% Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

03:00 Экс-футболист «Реала» Гути возглавил «Альмерию» Бывший футболист мадридского «Реала» Гути назначен на пост главного тренера «Альмерии», выступающей во втором по силе испанском дивизионе.

03:00 МИД Китая прокомментировал новые санкции США против Ирана Китай выступил против односторонних мер США, которые американский Минфин принял в отношении Ирана 4 ноября.

03:00 Путин разрешил ФСИН готовить сотрудников для других стран Президент России Владимир Путин подписал указ, дающий ФСИН право готовить сотрудников пенитенциарных учреждений для других государств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

03:00 Макгрегор отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах Менеджер Оди Аттар, представляющий интересы бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, заявил, что его клиент категорически отрицает все обвинения в сексуальном насилии.

03:00 Серый волк из Монголии прошёл рекордные 7247 км за один год Исследователи природы зафиксировали самое большое расстояние, которое животному удалось преодолеть за один год. Рекорд по пройденным километрам установил серый волк, который прошагал 7247 км.

03:00 Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 Тедеско уверен, что Крал может заменить Кутепова в центре защиты «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, кто в команде может заменить в центре обороны травмированного Илью Кутепова.

03:00 В Москве пройдут лекции о профилактике заболеваний В московских поликлиниках пройдут лекции и занятия, посвящённые профилактике различных заболеваний.

03:00 Украина надеется на скорое получение снайперских винтовок из Канады Замглавы МИД Украины Василий Боднар в интервью «Укринформу» заявил, что страна надеется на получение в ближайшее время снайперских винтовок из Канады.

03:00 Подозреваемому в убийстве мальчика в Нарьян-Маре предъявлено обвинение Следственный комитет предъявил обвинение 36-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.

03:00 Промоутер: Ковалёву необходимо отдохнуть от бокса Промоутер российского боксёра Сергея Ковалёва Кэти Дува заявила, что спортсмену необходимо отдохнуть после поражения от мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

03:00 Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке Иран в очередной раз сократит выполнение обязательств по ядерной сделке, заявил президент страны Хасан Рухани. По его словам, с 6 ноября Тегеран начнёт использование центрифуг на объекте в Фордо.

03:00 Тренер «Спартака» Тедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможных ментальных проблемах полузащитника команды Андре Шюррле, который в недавнем интервью признался, что задумывался о завершении карьеры.

03:00 Глубоководную технику применят в поисках пропавшего в Находке моряка Буксир и глубоководную технику применят в поисках моряка, пропавшего после взрыва на танкере «Залив Америка» в порту Находки. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии Соединённые Штаты строят две новые военные базы в нефтеносном районе Сирии, куда уже направлены дополнительный контингент и бронетехника, пишет Anadolu со ссылкой на источники.