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SRF: в отношениях с Россией нужны не закрытые двери, а диалог

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Президент Швейцарии Ули Маурер объявил о том, что в ближайшее время планирует приехать в Россию с официальным визитом, сообщает SRF. В отношениях с Москвой нужно поддерживать диалог, а не закрывать двери, считает он. Впрочем, это не означает, что «по всем пунктам должна быть полная гармония», добавил политик.
SRF: в отношениях с Россией нужны не закрытые двери, а диалог
Reuters

Президент Швейцарии Ули Маурер подтвердил, что планирует приехать в Россию с официальным визитом, сообщает SRF. По его словам, он уже согласовал этот вопрос с Москвой. Осталось лишь прояснить некоторые детали.

На фоне напряжённых отношений между «частями Европы» и Россией важно оставаться с Москвой в диалоге, заявил Маурер: «С точки зрения традиций и культуры Россия — это часть Европы, а закрытие дверей не может быть долговременной стратегией».  

Умение сидеть с людьми за одним столом, говорить с ними, а также указывать на недостатки — это важные качества для Швейцарии, но это не означает, что «по всем пунктам должна быть полная гармония», подчеркнул он.

При этом в конце октября левые политики и правозащитные организации раскритиковали Маурера за его визит в Саудовскую Аравию, напоминает швейцарское издание. Своими встречами с «автократами» президент посылает неверный сигнал, считают они.

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источник
SRF Швейцария Европа
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