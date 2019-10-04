SRF: работа под колпаком — в Швейцарии усилилась слежка за сотрудниками компаний

Всё больше швейцарских компаний используют различные средства для слежки за своими сотрудниками, сообщает SRF. GPS трекеры, системы видеонаблюдения, контроля доступа и анализа экрана. При этом не все работодатели понимают, что допустимо в рамках закона. Сотрудникам же очень тяжело обнаружить за собой слежку, а если они что-то заметят, зачастую они никак не могут повлиять на ситуацию, рассказывает швейцарский телеканал.

Теперь обсудим тему слежки на рабочем месте. То, что за топ-менеджерами постоянно следят, мы знаем на примере скандала в Credit Suisse. В результате возникает вопрос: как в остальном обстоят дела со слежкой на рабочем месте? Мы покажем вам, что уже сегодня компании знают, чем занимаются их сотрудники, — разрешено, к удивлению, многое.

Тот, кто работает, оставляет следы. Во время телефонных переговоров или электронной переписки. На фоне ускоряющегося развития цифровых технологий следы становятся всё разнообразнее и их количество увеличивается. Для логистов и инженеров по техническому обслуживанию запись данных превратилась в будничное занятие. И это стимулирует спрос на соответствующие инструменты для слежки. Из этого выгоду извлекает компания mobileObjects, которая занимается продажей GPS трекеров. Эти устройства показывают, где сейчас находится монтёр или грузовик.

ФАБИАН МАТТ, один из директоров mobileObjects: Тренд заключается в том, что заказчики хотят получать более быстрый доступ к большему объёму информации. Клиенты хотят знать, где находится их товар, диспетчер должен знать, где находится автомобиль, а мастера должны доказать, что они провели на стройке именно столько часов. Это приводит к росту спроса на такие навигационные приборы, а также к снижению цен на такие системы.

Такие приборы устанавливаются быстро. Они снабжены магнитом, с помощью которого их можно закрепить под машиной.

ФАБИАН МАТТ: Главная задача, конечно же, заключается в том, чтобы работать предельно эффективно и, по возможности, экономить ресурсы: с одной стороны, из-за денег, с другой — из-за окружающего мира.

Но популярность набирает не только такой тип слежки. Исследование Швейцарского национального фонда от весны этого года показывает, что за сотрудниками уже ведётся тщательный контроль. 38 процентов из опрошенных предприятий используют средства видеонаблюдения или программное обеспечение для контроля и улучшения рабочего процесса. Почти столько же компаний используют системы контроля доступа и анализа экрана для управления производительностью. Менее распространён анализ электронных переписок и телефонных переговоров.

Информация о слежках за рабочим процессом и сотрудниками постоянно всплывает и попадает в заголовки в СМИ. Где пролегает граница дозволенного? Эксперт по трудовому праву Томас Гайзер назвал три барьера безопасности.

ТОМАС ГАЙЗЕР, профессор трудового права из Университета Св. Галлена: Первым условием является то, что работник должен знать (о слежке. — ИноТВ). Об этом его должны заранее предупредить. Во-вторых, у наблюдения должна быть объективная причина, например, безопасность. В-третьих, оно не должно быть постоянным. У работника должна быть возможность выйти из-под наблюдения.

Томас Гайзер считает, что компании используют оборудование для слежки не потому, что не доверяют своим работникам.

ТОМАС ГАЙЗЕР: Я всё ещё убеждён, что предприятия, которые стараются поступать максимально правильно, заинтересованы в том, чтобы их работники были довольны, и потому ведут себя разумно.

Но, по-видимому, предприятиям нужно углубить своё понимание того, что допустимо в рамках закона, даже в том случае, если сотрудник работает из дома. Университетский преподаватель по дисциплине защита информации Урсула Уттингер многие годы проработала в компаниях в качестве эксперта. Ей известны примеры злоупотреблений.

УРСУЛА УТТИНГЕР, преподаватель по дисциплине защита информации: Раньше чаще осуществлялся социальный контроль. Я видела: на месте ли находится господин Майер или нет. Сегодня у нас есть возможность работать из дома. Поэтому возникает недоверие.

Вам известны конкретные случаи?

УРСУЛА УТТИНГЕР: Мне известны случаи, в которых проверяли, находится ли человек на месте и занимается ли своей работой. Или случаи, когда делались проверочные звонки. Не стоит забывать: определить местоположение нашего сотового телефона можно всегда. А если мой абонемент оформлен через работодателя, то можно посмотреть, где находится человек.

Зачастую работникам тяжело обнаружить за собой слежку. И даже если они что-то заметят…

УРСУЛА УТТИНГЕР: В принципе, вы можете сказать, что вы этого не хотите. Но зачастую сотрудникам приходится согласиться или уволиться.

Другими словами, если слежка очевидным образом не нарушает закон, сотрудники не могут никак повлиять на ситуацию.

Дата выхода в эфир 03 октября 2019 года.