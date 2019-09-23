CNN: в Швейцарии устроили торжественные похороны растаявшему леднику

В швейцарских Альпах прошла траурная церемония в честь растаявшего ледника Пицоль, сообщает CNN. В этом мероприятии приняли участие около 250 человек. Как отмечается в статье, хотя лёд в этом районе всё ещё есть, однако с точки зрения науки то, что осталось, уже нельзя назвать ледником.
В Швейцарии около 250 человек приняли участие в похоронах ледника, который исчезает в результате потепления, сообщает CNN.
Ледник Пицоль, расположенный в Гларнских Альпах на востоке Швейцарии, находится на высоте примерно 2700 м. С 2006 года он потерял 80—90% своего объёма, оставив лишь слой льда площадью чуть менее четырёх футбольных полей, пишет издание со ссылкой на специалиста по этому вопросу Маттиаса Хусса.
Наблюдения за Пицолем ведутся с 1893 года, и ему суждено стать первым, исключённым из швейцарской сети мониторинга ледников.
«Ледник Пицоль исчез. Там останется ещё немного снега, но ледника уже нет, — заявил Хусс каналу CNN. — Вокруг лежит несколько небольших глыб льда, но их всё больше засыпает обломками горной породы. И если учесть то, что осталось, то с научной точки зрения мы уже не можем называть это ледником».
В воскресенье приблизительно 250 человек поднялись к Пицолю, где местный священник выступил с поминальной речью, сообщила каналу Алессандра Деджакоми, координатор Швейцарской ассоциации защиты климата и организатор похоронного шествия.
«80 процентов ледников в Швейцарии более или менее такого же размера, что и Пицоль», — подчеркнула она.
Швейцарская ассоциация защиты климата, как отмечается в статье, собрала 120 тыс. подписей для запуска инициативы, требующей от Швейцарии сократить к 2050 году выброс парниковых газов до нуля.
«Мы хотим, чтобы с 2050 года Швейцария стала нейтральной страной в плане выбросов углекислого газа», — заявила она.
Как напоминает CNN, в июле этого года учёные установили мемориальную доску, посвящённую растаявшему Окйёкюдлю — первому исландскому леднику, исчезнувшему в результате изменения.
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