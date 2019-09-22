Das Erste: из-за таяния гималайских льдов жителям Азии может не хватить питьевой воды

Ледники в Гималаях тают очень быстрыми темпами, сообщает телеканал Das Erste, ссылаясь на недавние научные исследования. За последние 20 лет растаяло около 7,7 млрд тонн гималайских льдов. По словам учёных, исчезновение ледяного покрова будет иметь драматические последствия для 1,6 млрд жителей Юго-Восточной Азии, использующих воду из ледников для орошения полей, получения электричества и пополнения запасов пресной воды.

Гималайские ледники находятся в опасности, сообщается в статье на сайте телеканала Das Erste. Если уровень выбросов углекислого газа в атмосферу продолжит повышаться, ледники могут полностью исчезнуть к концу столетия — к такому выводу пришло исследование международного центра горных наук в Катманду.

Авторы исследования отмечают, что даже если глобальное потепление будет ограничено до 1,5 градусов Цельсия, около трети всей «вечной мерзлоты» растает. Учёные из Колумбийского университета в США установили, что ледники на Эвересте тают в два раза быстрее, чем в предыдущем столетии. «Всё это ведёт к повышению уровня моря, потому что растаявший лёд течёт в океаны», — отмечает Марк Дринкуотер из Европейского космического агентства.

Как пишет Das Erste, таяние ледников в Гималаях будет иметь драматические последствия для водоснабжения миллионов жителей Юго-Восточной Азии, зависящих от горных источников воды. Ледниковая вода нужна населению региона для орошения полей, обеспечения работы ГЭС и пополнения запасов питьевой воды. В общем и целом нехватка воды затронет более 1,6 млрд человек.

Используя данные со спутников, учёные установили, что за последние 20 лет, ледники в районе Индии, Китая, Непала и Бутана потеряли около 7,7 млрд. тонн льда. Для сравнения, в период с 1975 по 2000 год ледяной покров «прохудился» на 3,9 млрд тонн.

В октябре прошлого года международная группа экспертов по изменению климата предупредила, что времени на борьбу с климатическими изменениями остаётся всё меньше, сообщает Das Erste. Комиссия ООН по климату потребовала общественных и экономических реформ, призванных предотвратить последствия изменений окружающей среды.