SRF: швейцарское правительство задумало переложить финансовую ответственность за беженцев на жителей общин

Швейцарские общины обеспокоены, поскольку правительство страны планирует возложить именно на них ответственность за выплату социальных пособий беженцам, сообщает SRF. Ощутимые дополнительные расходы могут стать для бюджетов целого ряда районов непосильной нагрузкой, а некоторые общины и вовсе довести до плачевного состояния, отмечает телеканал.

Швейцарские общины финансово обеспокоены, и беспокойство это вызвано ситуацией с беженцами, с которой Швейцарии приходится иметь дело с 2015 года. И вот теперь на плечи этих общин, похоже, лягут ощутимые дополнительные расходы в сфере социальной помощи. Эти дополнительные расходы могут стать для бюджетов некоторых районов непосильной нагрузкой, а также довести общины до плачевного состояния. Согласно данным Sonntagszeitung, кантонам и общинам по всей Швейцарии придётся взять на себя выплату около одного миллиарда франков. Репортаж Штефана Вебера и Даниэль Глаус.



Помощь при уборке урожая, ознакомительные курсы в мясной лавке или лакировочном цеху: несмотря на множество новых проектов с 2015 года, большинство беженцев живёт за счёт социальной помощи. Раньше её выплачивало государство, теперь же расходы придётся нести общинам.



ХАННЕС ГЕРМАНН, председатель Союза швейцарских общин: Нам грозит существенное повышение налогов. Кроме того, придётся отказаться от целого ряда важных проектов. Важно, чтобы интеграционный процесс возымел успех. Поэтому государство должно и дальше нести за это ответственность.



В настоящий момент государство платит пять лет признанным беженцам и семь лет тем, кому временно предоставлено убежище. В следующем году срок выплат истекает для большого количества беженцев, поскольку именно в 2015 году было подано очень много прошений о предоставлении убежища. Приблизительные расходы, которые придётся взять на себя кантонам и общинам, — один миллиард франков.



Мартин Клётиц, член правительства кантона Санкт-Галлен и председатель конференции социальных директоров, хоть и понимает обеспокоенность общин, но всё равно выступает против требований продлить сроки выплат.



МАРТИН КЛЁТИЦ, член правительства кантона Санкт-Галлен: Общины — часть общества. Они хорошо знакомы с системой, союзами, организациями. У них есть доступ ко всем слоям общества, и именно они должны решать задачу по интеграции людей.



КОРРЕСПОНДЕНТ SRF: Сейчас общины, однако, заявляют: «Мы элементарно больше не в состоянии, нам нужно больше денег от кантонов и государства».



МАРТИН КЛЁТИЦ: Это, мягко говоря, хорошо просчитанная швейцарская позиция, и в этом вопросе она должна быть иной. Они должны задаваться вопросом, добиваются ли они с помощью имеющихся у них в распоряжении денег максимума возможного, а не просить ещё денег, когда им этого не удаётся.



К чему необходимо стремиться — в этом вопросе всё же царит единство: больше трудовой деятельности, меньше социальной помощи. Ради этого государство дало старт новой интеграционной программе в мае этого года. Принесёт ли она плоды и снизит ли тем самым финансовую нагрузку на общины, покажет время.



Дата выхода в эфир 15 сентября 2019 года.