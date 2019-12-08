Глава МИД Франции: у нас достаточно большая ложка, чтобы есть вместе с Россией

Министр иностранных дел Франции на встрече с антисоветскими диссидентами в Чехии заявил, что европейская интеграция не похожа ни на советский блок, ни на Священную римскую империю. Как пишет Le Monde, он постарался при этом заверить страны Центральной и Восточной Европы в солидарности и развеять их страхи по поводу сотрудничества Франции и России.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приехал в Прагу, где встретился с бывшими антисоветскими диссидентами. Впрочем, говорили они не о прошлой борьбе, а о трудностях современности, пишет Le Monde.
Так, одна из активисток революции 1989 года в Чехии назвала Россию «настоящей опасностью не только для Центральной и Восточной Европы, но и для Европейского союза». Ле Дриан на это ответил: «Говорят, что нужна большая ложка, чтобы есть с Россией. У нас есть большая ложка, и мы умеем ею пользоваться, когда нужно».
Кроме того, министр напомнил, какова «цена свободы» — €1,5 млрд, именно во столько обошёлся Франции отказ поставить России «Мистрали». И благодаря такой твёрдости европейцы могут вести переговоры, отмечает дипломат.
Франция осознаёт, что поворот к России вызывает недовольство в странах Центральной и Восточной Европы, и Ле Дриан приехал в Прагу для того, чтобы донести идею Макрона о необходимости реформ европейской системы безопасности. При этом Париж пытается предоставить странам некие гарантии солидарности, рассказывая об общей европейской судьбе.
Жан-Ив Ле Дриан также выступил в Карловом университете, где он отметил, что понимает «приверженность стран, которые прежде были в восточном блоке, к национальному суверенитету». Однако он при этом заверил, что общеевропейский суверенитет не означает возвращения ни к Священной Римской империи, ни к доктрине Брежнева.
Кроме того, дипломат отметил, что в обстановке, которая сложилась с договорами по ограничению вооружений, Европа может снова стать театром военного и ядерного противостояния. Такой ситуации, по его словам, не было со времён Кубинского и Берлинского кризисов. И потому он призвал создать новую схему по контролю над вооружениями в Европе. По его словам, комиссия экспертов должна приступить к работе в начале 2020 года.
Отметил Ле Дриан и важность работы на новом направлении — по европейской цифровой безопасности. Он, в частности, говорил о том, что нужно укрепить безопасность киберпространства и усилить защиту данных и искусственного интеллекта. Министр отметил угрозы, которые исходят от шпионажа и хакеров. Так, в конце ноября чешская разведка выпустила ежегодный отчёт, в котором отметила угрозы в этой сфере от Китая и России, пишет Le Monde.
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