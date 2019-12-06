Die Welt: на саммите «нормандской четвёрки» Париж и Берлин попробуют устранить «главное препятствие» на пути к сближению с Москвой

Переговоры в нормандском формате, которые пройдут 9 декабря в столице Франции, грозят Украине «разрушительными последствиями», пишет Die Welt. Ведь ради нормальных отношений с Россией Париж и Берлин якобы даже готовы устранить «главное препятствие на пути к сближению с Москвой — украинский конфликт», предупреждает немецкое издание.

Саммит «нормандской четвёрки», который пройдёт 9 декабря в Париже, «полон ловушек», пишет немецкая газета Die Welt.

Более того, предупреждает автор статьи Рихард Херцингер, переговоры лидеров Германии, Франции, России и Украины могут не только иметь «разрушительные последствия для стабильности Украины на её пути в демократическую Европу», но и положить конец «сплочённой позиции Евросоюза по отношению к агрессивной политике Москвы».

Ведь в последнее время Германия и Франция «настаивают на нормализации отношений с Россией», и существует реальная угроза, что в ходе предстоящего саммита «нормандской четвёрки» французский президент Эммануэль Макрон и глава немецкого правительства Ангела Меркель элементарно пойдут «на слишком уж большие уступки Путину на востоке Украины», поясняет журналист Die Welt.

В частности, утверждает Херцингер, ради нормальных отношений с Российской Федерацией Париж и Берлин якобы готовы «как можно скорее устранить главное препятствие на пути к сближению с Москвой — украинский конфликт».

По словам автора статьи, на переговорах в Париже Эммануэль Макрон и Ангела Меркель могут заставить президента Украины Владимира Зеленского «пойти на уступки российскому агрессору, пожертвовав украинским суверенитетом».

Ну а пока, продолжает журналист немецкого издания, президент Российской Федерации «с удовлетворением» наблюдает за тем, как западный мир «изнуряет себя внутренними распрями и таким образом сам себя ослабляет».

Более походящего момента «навязать сомнительную сделку неопытному на международной арене президенту Украины» у главы Кремля не будет, считает Херцингер.

В свою очередь, «демократическая Европа» должна понимать: если она «бросит Украину на произвол судьбы, то она сама себя предаст», констатирует автор.