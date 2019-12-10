Welt: Путин шокировал немецкого политика словами об убитом бандите

Убитый в Берлине гражданин Грузии был «бандитом», пояснил Владимир Путин на встрече по Украине. При этом российский президент обвинил Германию в том, что она не выдала Москве этого «преступника и убийцу», несмотря на официальные запросы. Как сообщает немецкая газета Die Welt, внешнеполитический эксперт СДПГ Нильс Шмид был шокирован таким выбором слов и подчеркнул необходимость соблюдения правовых норм иностранными спецслужбами.

В августе в Берлине был убит выстрелом в голову гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, — по всей видимости, российским агентом, пишет немецкая газета Die Welt. Президент Владимир Путин, однако, обвинил Германию в том, что это она не выдала России «преступника и убийцу».

Представитель СДПГ и эксперт по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмид раскритиковал Владимира Путина за его заявления по этому инциденту. «Я шокирован таким выбором слов», — подчеркнул Шмид в разговоре с немецкими журналистами.

По словам руководителя СДПГ в комитете бундестага по международным делам, даже если речь действительно идёт о террористе, иностранные спецслужбы не могут совершать убийство на территории Германии. Существуют правовые процедуры, которых должна придерживаться и Россия.

Как сообщается в статье, Путин назвал убитого в Берлине человека «бандитом». По словам российского президента, этот человек участвовал в подготовке теракта в московском метро и повинен в гибели десятков людей. «Это боевик, причём очень жёсткий, кровавый человек», — отметил Владимир Путин минувшей ночью на пресс-конференции в Париже. Также лидер Кремля добавил, что в России этот человек находился в розыске.

Выступая с Ангелой Меркель на пресс-конференции по украинской встрече, Путин обвинил Германию в том, что она не выдала Москве «преступника и убийцу», несмотря на соответствующий запрос со стороны российских властей. Тем не менее, Россия хочет оказать немецким следователям содействие в прояснении обстоятельств убийства.

Владимир Путин не считает, что это происшествие приведёт к кризису российско-немецких отношений, однако оно им не на пользу. Президент раскритиковал высылку двоих российских дипломатов из Берлина в ходе расследования. Россия, в свою очередь, симметрично отправит в Германию двоих немецких дипломатов, сказал Путин.

Ангела Меркель отметила, что рассчитывает на российскую помощь в расследовании и обсуждала это в двустороннем разговоре с Владимиром Путиным. На данный момент есть только подозрение, и ничего более. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал Германии свою поддержку в случае, если подтвердятся подозрения, что за убийством стоит Россия.

Грузин Хангошвили был убит в районе Берлина Тиргартен выстрелом в голову и в корпус тела, напоминает издание. Вскоре после этого подозреваемый был задержан при попытке выбросить в реку предполагаемое орудие убийства. Сейчас этот человек содержится в следственном изоляторе.

Между тем, расследованием занялась немецкая прокуратура, сообщившая о наличии улик, говорящих о том, что преступление было совершено по заказу российских государственных инстанций или Чеченской республики. Россия отрицает любую причастность к убийству. Погибший участвовал в Чеченской войне на стороне антироссийских сепаратистов, отмечает Die Welt.