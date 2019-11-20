SvD: в поисках «русской подлодки» шведские военные «блуждали в темноте»

Вооружённые силы Швеции по-прежнему уверены, что в октябре 2014 года во внутренние воды страны вторглась российская подводная лодка, хотя уже год спустя появилась информация, развенчавшая одно из самых важных «доказательств», пишет Svenska Dagbladet. Из-за нехватки улик военные эксперты пытались как-то логически свести всё к одной версии, при этом они словно «блуждали в темноте», говорится в статье.

Вооружённые силы Швеции и по сей день утверждают: «Не может быть никаких разумных сомнений в том, что произошло вторжение во внутренние воды Швеции в районе стокгольмских шхер в октябре 2014 года». Однако ещё в сентябре 2015 года появилась информация о том, что для единственного и самого важного «доказательства» присутствия «чужой подлодки», которую СМИ поспешили приписать России, вскоре обнаружилось другое объяснение, пишет Svenska Dagbladet.



Журналисты шведской газеты провели собственное расследование и выяснили ранее, что шведская военная подлодка, которая собирала данные у Хорсфьердена, приняла за доказательство присутствия «чужой субмарины» звуковой сигнал, исходивший от размещённого в Балтийском море буя Шведского института гидрологии и метеорологии, отмечается в статье. Этот сигнал был зафиксирован, когда устройство с помощью акустического размыкателя поднимали со дна осенью 2014 года, как раз во время охоты на предполагаемую «подводную лодку», напоминает автор.



Как рассказал в интервью Svenska Dagbladet Микаэль Шютт, возглавляющий Центр морского подводного анализа Швеции, именно к ним поступают для экспертной оценки все сложные дела, касающиеся гидроакустического анализа различных подводных звуковых явлений. Поскольку вся информация, касающаяся «охоты на подводную лодку» в 2014 году, до сих пор строго засекречена, Шютт отказался напрямую подтверждать журналистам, что в данном случае произошла «путаница» из-за звукового сигнала буя Института гидрологии и метеорологии.



В то же время он пояснил, что именно Центр морского подводного анализа занимался исследованием всех звуковых данных, которые тогда были зафиксированы, говорится в статье. «Именно наш центр проводил этот гидроакустический анализ. То, к чему мы пришли, было принято во внимание, после чего Вооружённые силы Швеции выступили с заявлением, что у предполагаемого доказательства есть иное объяснение», — отметил Шютт в интервью Svenska Dagbladet. По его словам, эксперты возглавляемого им центра направили в Генштаб письменный отчёт с окончательными итогами гидроакустического анализа, в котором «всё было кристально ясно».



После получения этого отчёта правительство Швеции «оказалось перед политической дилеммой», поскольку именно это акустическое «доказательство» ранее было представлено как ключевое свидетельство присутствия иностранной подлодки, подчёркивается в статье. Причём посвящённый этому доклад верховного главнокомандующего Сверкера Йорансона ранее поддержали и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, и министр обороны Петер Хультквист, напоминает автор: «Когда несколько месяцев спустя выяснилось, что «главного доказательства» не существует, начался кошмар».



Началось плотное общение между представителями правительства и Вооружённых сил Швеции, все пытались смягчить негативные последствия выявленной ошибки, пишет Svenska Dagbladet. Как рассказал журналистам неназванный «осведомлённый источник», когда выяснилось, что одно из представленных правительству «надёжных доказательств» пришлось отклонить, это никого не обрадовало: «Не так уж здорово пришлось главнокомандующему в тот день, когда это пришлось обсуждать с правительством. Трудно представить себе что-то хуже. Все были совершенно подавлены. Ведь мы были на сто процентов уверены, что доказательство надежное, поэтому так и представили его правительству, как будто решение уже у нас в кармане. А теперь всё стало совсем по-другому».



Ситуация сложилась совсем неудачная и нужно было что-то с этим делать, говорится в статье. В докладе верховного главнокомандующего Сверкера Йорансона, который выступил ранее на публичной пресс-конференции в Русенбаде, сообщалось, что о вероятном «присутствии подводной лодки» в шведских территориальных водах свидетельствуют три доказательства: донные следы, имеющаяся фотография и показания «надёжного свидетеля». Но при этом лишь одно из них он охарактеризовал как ключевое: «Результаты наблюдения соответствуют критериям высочайшего уровня оценки, и они подтвердили, что подводная лодка действительно была», — так Йорансон описал звуковой сигнал, который, как потом выяснилось, исходил от буя Института метеорологии и гидрологии, подчёркивает Svenska Dagbladet.



По словам «осведомлённого источника», когда выяснилось, что с «ключевым доказательством» произошла ошибка, шведским военным понадобилось несколько месяцев, чтобы решить, как с этим быть, сообщается в статье. Обещанный окончательный доклад правительству и парламенту задержался. «Во время дискуссии на одной чаше весов был возможный вред, а на другой — открытость», — пояснил источник в интервью Svenska Dagbladet. Когда через четыре месяца об ошибке всё же объявили публично, власти использовали формулировку «иное объяснение» для главного доказательства присутствия подводной лодки, не поясняя, что за объяснение было представлено.



В то же время была организована встреча с прессой, на которой Вооружённые силы Швеции и правительство подчёркивали, что по-прежнему не может быть «никаких разумных сомнений» в том, что в территориальные воды страны было осуществлено вторжение. Генштаб между тем продолжал работу над окончательным докладом — но поскольку «главного звукового доказательства» больше не было, ситуация усложнялась, отмечается в статье: «Звукозапись была последним звеном в цепочке доказательств к заявлению, что подлодка-нарушитель двигалась на юг от Канхольмсфьердена до Хорсфьердена. А теперь остались лишь донные следы и показания очевидцев, которые что-то видели во время длившейся восемь суток охоты в шхерах».



В процессе подготовки доклада было организовано несколько встреч представителей Генштаба, военной разведки, полиции безопасности и Радиотехнического центра Вооружённых сил Швеции, сообщает Svenska Dagbladet. «Поскольку чётких доказательств больше не было, нам нужно было в любом случае как-то логически свести всё воедино. Например, можно было сравнить данные, полученные в ходе самой операции, с другой информацией — и понять, например, какие российские суда подходят по критериям», — рассказал журналистам неназванный источник, присутствовавший на одной из таких встреч.



Главной проблемой при составлении окончательного доклада, по его информации, были трудности с определением типа потенциального вторжения. «У нас была гипотеза, что нечто двигалось по определённому маршруту с севера на юг, и многое свидетельствовало, что это было подводное судно, но какое именно судно, мы себе не очень представляли. Вы должны понимать, что у нас никто не сидит и не выдумает что-то из головы, это всё очень непросто», — подчеркнул этот очевидец в интервью Svenska Dagbladet.



По его словам, это было «словно блуждание в темноте», когда высказывались различные теории, предположения и догадки разной степени вероятности, с помощью которых можно было что-то доказать. «Было немного похоже на полицейское расследование: есть несколько сценариев, нужно найти доказательства. В этой мозаике было много кусочков, которые указывали, что инцидент всё-таки был, при таком количестве улик было бы странно, если бы на самом деле ничего не произошло. Но техническое доказательство, звукозапись, которая, как мы думали, была у нас с самого начала, тут бы очень пригодилась», — пояснил тот же источник.



Весной 2015 года эксперты Генштаба закончили анализировать собранные материалы, говорится в статье. По словам источника, внутренние доклады в процессе подготовки включали обширную документацию от Военно-морского тактического штаба и другую информацию. Но когда журналисты Svenska Dagbladet попытались запросить для ознакомления материалы этого дела, то получили ответ, что они больше не существуют. «Поскольку это рабочий процесс, все материалы уничтожаются, когда готов окончательный доклад», — заявил представитель Генштаба Вооружённых сил Швеции Ларс Руне.



В сентябре 2015 года верховный главнокомандующий Швеции Сверкер Йорансон поставил свою подпись на окончательном секретном докладе правительству, сообщается в статье. Но кто именно участвовал в разборе дела и подготовке материалов доклада в его окончательной версии, до сих пор не известно, поскольку правительство Швеции полностью засекретило эту информацию двумя постановлениями, последнее из которых вышло 7 ноября этого года, заключает Svenska Dagbladet.