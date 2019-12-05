Welt: Путин не ответит на высылку российских дипломатов из Германии — бизнес важнее

Из-за подозрений в причастности Москвы к убийству гражданина Грузии в берлинском парке немецкий МИД выслал из страны двух российских дипломатов, сообщает Welt. В Берлине ожидают ответных мер, но глава Кремля Владимир Путин может от них отказаться, ведь сейчас очень сильно заинтересован в улучшении отношений с Германией.
Убийство гражданина Грузии в Берлине существенно ухудшило немецко-российские отношения. Министерство иностранных дел сочло нежелательным нахождение в стране двух российских дипломатов, работавших в посольстве России, и выслало их. Москва тут же отреагировала, объявив, что примет ответные меры.
Расследование по этому делу ведёт федеральная прокуратура в Карлсруэ. Там исходят из версии, что летом в берлинском парке произошло заказное убийство. Кто убийца — известно. Сейчас он находится в следственном изоляторе, но молчит.
Предполагается, что Вадим Красиков действовал по заказу российского военного разведывательного управления ГРУ. В августе в центре Берлина он застрелил в спину гражданина Грузии. Убитый воевал в чеченской войне на стороне антироссийски настроенных сепаратистов. Из-за этого стал для Москвы врагом государства. Предполагаемый наёмный убийца находится в Берлине в следственном изоляторе и молчит. Федеральный генпрокуррор ведёт расследование.
По имеющимся данным, официальные ведомства в России предоставили подозреваемому поддельный паспорт. Он совершал убийства и до этого: в 2013 году в Москве. Здесь вы видите кадры с камер наблюдения. Если подтвердятся обвинения, что спецслужбы Путина стоят за убийством в Берлине, то это станет «возвращением во времена холодной войны», считает эксперт по внутренним делам от партии ХДС Армин Шустер. Он требует принять меры: «Тогда нужно расширить контрразведывательную и разведывательную деятельность против России». Для начала Берлин выслал двух российских дипломатов. Это «правильный шаг», заявила канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии:Потому что мы не видели поддержки со стороны России в расследовании этого убийства.
Кремль отрицает свою причастность к произошедшему. Там говорят, что всё это только предположения.
ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ, депутат Госдумы:Высылка дипломатов совершенно необоснованная. Это искажённая логика, которая не имеет ничего общего со здравым рассудком.
Немецкое правительство полагает, что Москва будет мстить, а именно вышлет из России двух немецких дипломатов.
Насколько это вероятно, мы обсудим с Кристофом Ваннером, который вышел с нами на связь из Москвы. Дипломатический кризис обостряется. Стоит ли ожидать, что Россия отомстит, выслав немецких дипломатов.
КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt:Как правило, русские используют именно такие средства. Они называют это симметричным ответом. Другими словами, Германия выслала из страны двух российских дипломатов, так что и нам стоит ожидать, что двум немецким дипломатам придётся уехать из России. Это норма, таково правило, но бывали и случаи, когда Владимир Путин отказывался от дальнейшего обострения конфликта, потому что это подрывает его основные интересы.
Владимир Путин очень заинтересован в улучшении отношений с Германией. Он радуется или, я бы сказал, положительно настроен по поводу саммита по Украине 9 декабря в Париже, ведь на нём он встретится с Меркель. В украинском конфликте наметилась некая разрядка, потому что в последнее время Россия проявляет готовность к сотрудничеству.
А теперь этот инцидент с убийством в Берлине. Для Путина это совсем неподходящий момент. Для чего же российский президент хочет улучшить отношения с Германией? Дело в бизнесе, в двусторонней торговле, в трубопроводе «Северный поток — 2», который скоро начнёт функционировать. Речь о газе. Всё это для Путина очень важно. А нынешний инцидент стал помехой, так что не исключено, что он откажется от высылки немецких дипломатов.
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