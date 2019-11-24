BFM TV: в Париже прошла демонстрация против насилия над женщинами
Да, это массовая акция. Шествие от площади Оперы началось буквально несколько секунд назад, и манифестанты почти полностью заполнили площадь. Основу процессии составляет группа Nous Toutes («Мы все» в женском роде. — Ино ТВ), которая была инициатором этой акции. Сегодня на улицы Парижа вышло множество ассоциаций по защите прав женщин, а также множество политических партий, многочисленная делегация «Непокорённой Франции» — в частности, мы заметили Клементину Отен и Адриана Катеннана. Также (здесь находятся. — Ино ТВ) многие знаменитости. Мы видели Жюли Гайе — жену бывшего президента Франции Франсуа Олланда — и других актрис, например, Александру Лами, а также Венсана Трентиньяна, брата Мари Трентиньян (дочь знаменитого актёра убил возлюбленный. — Ино ТВ).
Ссылки по теме
-
Das Erste: через 30 лет после «бархатной революции» в Чехии снова протесты
-
France Info: «жёлтые жилеты» отпраздновали годовщину новой демонстрацией в Париже
-
Le Parisien: Институт племянницы Ле Пен исключил российского доцента-убийцу из учёного совета
-
NBC News: «сначала стреляют, а потом задают вопросы» — в США активисты возмущены убийством женщины полицией