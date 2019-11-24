BFM TV: в Париже прошла демонстрация против насилия над женщинами

В Париже состоялась акция протеста против убийства женщин и других насильственных действий над ними, передаёт BFM TV. К колонне митингующих присоединились многие политики и знаменитости с требованием к правительству выделить один миллион евро, который пойдёт на помощь женщинам, пострадавшим от насилия.

Да, это массовая акция. Шествие от площади Оперы началось буквально несколько секунд назад, и манифестанты почти полностью заполнили площадь. Основу процессии составляет группа Nous Toutes («Мы все» в женском роде. — Ино ТВ), которая была инициатором этой акции. Сегодня на улицы Парижа вышло множество ассоциаций по защите прав женщин, а также множество политических партий, многочисленная делегация «Непокорённой Франции» — в частности, мы заметили Клементину Отен и Адриана Катеннана. Также (здесь находятся. — Ино ТВ) многие знаменитости. Мы видели Жюли Гайе — жену бывшего президента Франции Франсуа Олланда — и других актрис, например, Александру Лами, а также Венсана Трентиньяна, брата Мари Трентиньян (дочь знаменитого актёра убил возлюбленный. — Ино ТВ).

Прямо за мной вы видите это шествие с фиолетовыми плакатами — цветом феминистского движения. На этих плакатах можно прочитать «Долой насилие» и «Мачизм убивает каждые два дня». Цель этого марша — всего-навсего оказать давление на правительство, в то время как осталось два дня до завершения дебатов, которые инициировала Марлен Шьяппа в начале сентября. Сегодня все манифестанты, все процессии, извините, все группы, которые принимают участие в сегодняшней процессии, требуют одного: один миллион евро, чтобы можно было внедрить эффективные методы для ограничения насилия против женщин. Группа Nous Toutes, с которой мы побеседовали до начала демонстрации, рассказала нам, что она хотела бы, например, провести дополнительную подготовку администрации, чтобы жалобы женщин воспринимались серьёзно, наладить сопровождение женщин, которые подали жалобу, и предложить им потом социальное наблюдение, а именно предложив им временное убежище.

Итак, демонстрация началась несколько минут назад. Она направится к площади Нации на востоке Парижа, а в конце различные группы одна за другой произнесут речи, в которых озвучат свои требования. Певица Амель Бент даст концерт в поддержку всех, кто пришёл на сегодняшний марш.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2019 года.