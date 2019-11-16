Das Erste: через 30 лет после «бархатной революции» в Чехии снова протесты

Чешская организация «Миллион мгновений за свободу» вновь призывает к протестам против премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана, минувшим летом собравшим 250 000 человек. По словам лидера организации Микулаша Минара, Бабиш должен либо уйти из своего бизнеса, либо оставить занимаемую им должность.

По мнению политического активиста Микулаша Минара, через 30 лет после «бархатной революции» у Чехии мало поводов для оптимизма, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. Минар является лидером объединения «Миллион мгновений за свободу». Он и его сторонники призывают к демонстрациям в пражском парке Летна. Минувшим летом там уже собиралось 250 000 человек, протестовавших против премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.

Несмотря на то, что пражская прокуратура прекратила коррупционное расследование в отношении Бабиша, риторика протестующих только ужесточилась, отмечает Das Erste. По словам Минара, Бабиш должен либо уйти из концерна Agrofert и принадлежащих ему медиа, либо покинуть пост премьер-министра: в противном случае протесты будут продолжаться.

Впрочем, эти заявления могут не сильно впечатлить Бабиша, отмечает das Erste: его популярность растёт, рейтинг его партии стабилен, а оппозиция раздроблена. «Миллион мгновений за свободу» призывает её сплотиться и выработать общую стратегию против Бабиша.

Согласно информации Das Erste, на новых демонстрациях ожидаются выступления ветеранов «бархатной революции». Что касается Бабиша, то он в это время будет встречаться с главами остальных государств Вышеградской группы. Президента Земана и вовсе не будет в Чехии. Он будет открывать новый «чешский дом» в Братиславе, вместе со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.