Das Erste: через 30 лет после «бархатной революции» в Чехии снова протесты

03:00
Эден Азар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бельгии
Нападающий сборной Бельгии Эден Азар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.
03:00
Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с Бельгией
После окончания отборочного матча к чемпионату Европы по футболу — 2020 с командой Бельгии (1:4) сборная России поблагодарила болельщиков.
03:00
В Ставрополе возбудили дело по факту убийства мужчины после ДТП
В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины после ДТП, сообщает пресс-служба регионального СК России.
03:00
Черчесов обошёл Хиддинка и поднялся на второе место по количеству матчей во главе сборной России
После отборочного матча чемпионата Европы по футболу — 2020 с командой Бельгии (1:4) главный тренер сборной России Станислав Черчесов поднялся на второе место по количеству игр, проведённых во главе национальной команды.
03:00
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Квят — 16-й
Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
03:00
Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче
Сборная Сан-Марино по футболу прервала серию из 17 безголевых матчей.
03:00
В Словакии задержали четырёх украинцев с почти 700 кг янтаря
Полиция в Словакии задержала четырёх украинцев, в чьих автомобилях были обнаружены почти 700 кг янтаря стоимостью около €653 тыс. Об этом сообщила представитель криминального отделения Главного финансового управления республики Ивана Скоканова.
03:00
СМИ: Около стадиона «Вест Хэма» обнаружена бомба времён Второй мировой войны
Из-за найденной возле домашней арены «Вест Хэма» бомбы Времён второй мировой войны может быть отменён матч Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Тарасова и Морозов не расстраиваются из-за второго места на этапе Гран-при в Москве
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в Москве.
03:00
Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
03:00
Козловский: мы с Бойковой рады, что нам удалось преодолеть самих себя
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свою победу в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в Москве.
03:00
Футболист сборной Бельгии вышел на поле в чужой футболке
Защитник сборной Дедрик Бойата вышел на поле в отборочном матче к чемпионату Европы — 2020 в футболке с чужой фамилией.
03:00
Авербух уверен, что Синицина и Кацалапов готовы бороться за самые высокие места
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в соревнованиях танцевальных пар на этапе Гран-при в Москве.
03:00
Джикия сократил отставание сборной России в матче с командой Бельгии
Защитник сборной России Георгий Джикия забил гол в ворота команды Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020.
03:00
СМИ: Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету «Агни-2»
В Индии в субботу, 16 ноября, был проведён испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности «Агни-2», способной нести ядерный боезаряд.
03:00
В РФС создали дирекцию футбольных мероприятий и проектов
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) в Санкт-Петербурге было принято решение о создании АНО «Дирекция футбольных мероприятий и проектов».
03:00
Трусова рассказала, какой прыжок является для неё самым сложным
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какой из прыжков для неё является самым сложным.
03:00
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
03:00
Нижний Новгород избран столицей VIII Всемирных игр ТАФИСА
На Генеральной ассамблее Международной ассоциации «Спорт для всех» российский Нижний Новгород был объявлен местом проведения VIII Всемирных игр ТАФИСА-2024.
03:00
Бойкова и Козловский победили на этапе серии Гран-при в Москве
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
03:00
Орсер заявил, что Медведева делает успехи в изучении нового прыжка
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал как у его подопечной обстоят дела с изучением четверного сальхова.
03:00
Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме в Кисловодске
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о ликвидации пожара на крыше пятиэтажного дома в Кисловодске.
03:00
Циципас назвал сбывшейся мечтой выход в финал Итогового турнира ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
03:00
Медведева рассказала, как проходит изучение четверного сальхова
Российская фигуристка Евгения Медведева после произвольной программы на этапе серии Гран-при в Москве, рассказала о своём прогрессе в изучении нового для неё прыжка — четверного сальхова.
03:00
Россия крупно уступает Бельгии после первого тайма отборочного матча ЧЕ-2020
После первого тайма отборочного матча к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Бельгии обыгрывает команду России.
03:00
Авербух объяснил ошибки Трусовой на этапе Гран-при в Москве
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Александры Трусовой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
03:00
Антонов оценил касающиеся русской культуры обвинения американских СМИ
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинения американских СМИ в том, что Москва использует русскую культуру как инструмент влияния.
03:00
Авербух: Медведева нашла себя, успокоилась и показывает очень хорошие выступления
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Евгении Медведевой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
03:00
«Вашингтон» перевёл вратаря Самсонова в фарм-клуб
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов был переведён в фарм-клуб команды «Херши Бирз», выступающий в Американской хоккейной лиге.
03:00
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления. Об этом сообщает украинское издание «Левый берег».
03:00
Орсер доволен выступлением Медведевой на этапе Гран-при в Москве
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал выступление своей подопечной на этапе серии Гран-при в Москве.
03:00
Губерниев заявил, что в составе сборной России по биатлону «есть явные пассажиры»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира.
03:00
В Петербурге машина с двумя детьми упала в реку
В Санкт-Петербурге автомобиль, в котором находились мужчина и двое детей, упал в реку Фонтанку, погибших нет. Об этом сообщает городское Главное управление МЧС.
03:00
Трусова недовольна своими прокатами на этапе Гран-при в России
Россиянка Александра Трусова прокомментировала своё выступление на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
03:00
Медведева сомневается, что ей удастся избавиться от ребра на лутце
Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала оценки судей за произвольную программу на этапе Гран-при в Москве.
03:00
Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
03:00
Эксперт оценил сообщения об учениях Израиля и США по «уходу» от С-400
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT сообщение о том, что в ходе учений военно-воздушных сил Израиля, США, ФРГ, Италии и Греции пилоты отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400.
03:00
Вучич пообещал вернуться к исполнению обязанностей 18 ноября
Сербский президент Александр Вучич в своём Instagram заявил, что вернётся к исполнению обязанностей главы государства в понедельник, 18 ноября.
03:00
Медведева: на данный момент это лучшее, что я могла сделать
Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свой результат на этапе Гран-при в Москве.
03:00
Ягудин: Трусова — феномен в фигурном катании
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал победу Александры Трусовой на Гран-при России в Москве.
03:00
СК начал проверку из-за гибели ребёнка при пожаре
Следователи организовали проверку после гибели ребёнка в результате пожара в многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.
03:00
Циципас победил Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP
В полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) грек Стефанос Циципас победил третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
03:00
Хэмилтон победил в третьей практике на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьем тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.
03:00
В МЧС сообщили о смерти легендарного пожарного
В МЧС России сообщили о кончине пожарного Виктора Климкина, который участвовал в тушении сотни самых сложных возгораний в Москве.
03:00
Трусова победила на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на этапе Гран-при Кубка «Ростелеком».
03:00
В ООН предупредили о риске ухудшения кризиса в Боливии
Глава ООН по правам человека заявила о риске ухудшения кризиса в Боливии.
03:00
Тарасова — о Медведевой: как не уважать и не любить такую спортсменку?
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прокат Евгении Медведевой в произвольной программе в рамках этапа Гран-при в Москве.
03:00
СМИ: «Локомотив» хочет арендовать футболиста «Монако»
Московский «Локомотив» заинтересован в возможности аренды нападающего «Монако» Генри Оньекуру.
03:00
Суд в Испании закрыл дело против украинского олигарха Фирташа
Суд в Испании закрыл дело по факту отмывания денег, в котором фигурировали 17 человек, в том числе украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
03:00
В Кисловодске произошёл крупный пожар в пятиэтажном доме
В Ставропольском крае в городе Кисловодске загорелась кровля пятиэтажного дома на площади 800 кв. м, из здания эвакуировали 30 человек, в том числе восемь детей.