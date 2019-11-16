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Das Erste: через 30 лет после «бархатной революции» в Чехии снова протесты

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Чешская организация «Миллион мгновений за свободу» вновь призывает к протестам против премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана, минувшим летом собравшим 250 000 человек. По словам лидера организации Микулаша Минара, Бабиш должен либо уйти из своего бизнеса, либо оставить занимаемую им должность.
Das Erste: через 30 лет после «бархатной революции» в Чехии снова протесты
Reuters

По мнению политического активиста Микулаша Минара, через 30 лет после «бархатной революции» у Чехии мало поводов для оптимизма, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. Минар является лидером объединения «Миллион мгновений за свободу». Он и его сторонники призывают к демонстрациям в пражском парке Летна. Минувшим летом там уже собиралось 250 000 человек, протестовавших против премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.

Несмотря на то, что пражская прокуратура прекратила коррупционное расследование в отношении Бабиша, риторика протестующих только ужесточилась, отмечает Das Erste. По словам Минара, Бабиш должен либо уйти из концерна Agrofert и принадлежащих ему медиа, либо покинуть пост премьер-министра: в противном случае протесты будут продолжаться.
 
Впрочем, эти заявления могут не сильно впечатлить Бабиша, отмечает das Erste: его популярность растёт, рейтинг его партии стабилен, а оппозиция раздроблена. «Миллион мгновений за свободу» призывает её сплотиться и выработать общую стратегию против Бабиша.
 
Согласно информации Das Erste, на новых демонстрациях ожидаются выступления ветеранов «бархатной революции». Что касается Бабиша, то он в это время будет встречаться с главами остальных государств Вышеградской группы. Президента Земана и вовсе не будет в Чехии. Он будет открывать новый «чешский дом» в Братиславе, вместе со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. 
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Das Erste Германия Европа
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