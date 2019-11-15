Победило стремление к свободе — Euronews о 30-летии «бархатной революции» в Чехословакии

В Праге, Братиславе и других городах бывшей Чехословакии отмечают 30-летие «бархатной революции». Как сообщает Euronews, тогда Чехословакия для государств Восточной Европы стала примером того, как можно добиться смены правящей элиты парламентским путём и без кровопролития.

Ровно 30 лет назад жители Чехословакии вышли на улицы Праги и других городов, чтобы потребовать от властей, как тогда говорили, «нового мышления» и либерализации общественной жизни. Они хотели добиться упразднения однопартийного правления, а для этого, по мнению протестующих, были необходимы свободные выборы. Чехословакия стала примером для государств Восточного блока, как можно было добиться смены правящей элиты без кровопролития, парламентским путём. Позднее это явление и событие, положившее ему начало, окрестили «бархатной революцией».

Уже в декабре 1989 года лидером страны стал диссидент, известный драматург и правозащитник Вацлав Гавел.

Сегодня Чехословакии больше нет: две страны — Чехия со столицей в Праге, и Словакия — со столицей в Братиславе — разошлись точно так же мирно, без насилия.

Заслуга в организации такого рода политического процесса приписывается всё тому же Гавелу.

МАРОШ ШЕФРОВИЧ, заместитель председателя Еврокомиссии: Берлинская стена рухнула не сама по себе, а потому что этого требовали люди, таковы были их чаяния. Примерно так же обстояло дело и с образованием двух государств — и чехи, и словаки стремились жить в своих странах, говорить на своих языках и быть свободными. Они хотели стать частью объединённой Европы, они хотели процветания. Ещё и поэтому справедливым, мне кажется, будет сказать, что у «бархатной революции» — только позитивные итоги.

Но процветание и жизнь в сообществе европейских наций не означает всегда безоблачного существования. Есть сложные проблемы в Словакии. Наличие кризиса не отрицают и в Чехии.

Среди факторов, вызывающих тревогу, многие сегодня называют растущий национализм, популизм властей и протекционизм в экономике.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2019 года.