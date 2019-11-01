Euronews: шоколадная Берлинская стена во Франции должна напомнить о единстве ЕС

Один из лучших шоколатье Франции Патрик Роджер решил воссоздать копию Берлинской стены из шоколада. А утром 9 ноября он планирует разрушить своё творение, как это произошло 30 лет назад с реальной стеной, и раздать шоколадные обломки всем желающим. Такой акцией Роджер хочет подчеркнуть важность европейского единства на фоне надвигающегося брексита, передаёт Euronews.

Отметить 30-летие падения Берлинской стены «сладчайшим образом» решил один из лучших шоколатье Франции Патрик Роджер: он возвёл копию исторического сооружения высотой в два с половиной метра и шириной в шесть — целиком из шоколада. На строительство ушла тонна отборных какао-бобов, привезённых с Мадагаскара.



ПАТРИК РОДЖЕР, шоколатье: Я подумал, что было бы неплохо именно таким образом напомнить о стене, о воссоединении, о единстве. Я лично чувствую себя европейцем и считаю, что у нас не должно быть границ. Находясь в Германии, Испании, Англии или Франции, я чувствую себя одинаково, а идею границ считаю безумством. Так что если мы и должны что-то продвигать, то это только идею единства!



Шоколадную Берлинскую стену будут собирать из восьми отдельных частей, которые привезут в один из семи магазинов Роджера в Париже. А 9 ноября ровно в 10:30, в день и час, когда стали сносить Берлинскую стену, Роджер начнёт рушить своё создание и раздавать сладкие осколки всем желающим.



Десять лет назад он уже делал это в день 20-летия падения стены. Шоколатье говорит, что его нынешний проект направлен на объединение европейцев в период разногласий и сомнений в Евросоюзе, вызванных брекситом.



Дата выхода в эфир 31 октября 2019 года.