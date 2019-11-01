NTD: после падения Берлинской стены буферная зона оказалась даже полезной

Жители Восточного и Западного Берлина поделились с журналистами своими воспоминаниями о том, что они ощутили почти 30 лет назад в момент падения Берлинской стены. Как рассказала Ангелика Бондик из бывшей ФРГ, позднее буферная зона оказалась для местных жителей даже полезной: там разрешили выгуливать собак, передаёт NTD.

81-летняя Дагмар Симдорн хорошо помнит период, когда пала Берлинская стена. Она жила недалеко от неё на улице Бернауэр и однажды заметила, что проход открыт.



ДАГМАР СИМДОРН, бывшая жительница Восточной Германии: Я была похожа на Алису в Стране чудес: просто стояла с открытым ртом, который прикрывала рукой...



Участок стены в этом районе известен тем, что через него из советской Восточной в Западную Германию перебрались десятки человек. Ещё десять человек при попытке бегства погибли.



ДАГМАР СИМДОРН: Внезапно всё разрешили. Ощущение было, как будто паришь! Удивительно и прекрасно.



С другой стороны стены жила Ангелика Бондик. Для неё падение стены не стало большим потрясением.



АНГЕЛИКА БОНДИК, бывшая жительница Западной Германии: Там была вышка. Когда мы были на балконе, они смотрели на нас в свои бинокли. Мой муж иногда пил там пиво, а они продолжали смотреть.



Ангелика по-прежнему живёт в той же квартире, и из её окон всё ещё видна эта вышка, которую не стали сносить, оставив для истории.



АНГЕЛИКА БОНДИК: Потом буферную зону открыли для собак, их можно было туда выпустить. Это было очень удобно для владельцев. В самом конце эта зона оказалась даже полезной.



Берлинская стена существовала с августа 1961-го по 9 ноября 1989 года. Общая её протяжённость составляла 155 километров. В Восточной Германии её называли «Антифашистский оборонительный вал», а в Западной — «Позорная стена».



Дата выхода в эфир 31 октября 2019 года.