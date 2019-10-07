Euronews: уникальная выставка расскажет о жизни по обе стороны Берлинской стены

К годовщине падения Берлинской стены художник Ядегар Азизи представил уникальную выставку: на панораме изображён Берлин в середине 80-х годов прошлого века — Западный и Восточный. Как передаёт Euronews, художник отметил, что его главной целью было изобразить всю тяжесть повседневности и непреодолимость обстоятельств, к которым были вынуждены приспосабливаться люди в разделённом городе.

В годы раздела Германии здесь проходила граница между ГДР и ФРГ, стояли вышки, была протянута колючая проволока. В ноябре исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены. Долгие годы она была олицетворением холодной войны, символом противостояния и вражды. Сегодня немцы не любят вспоминать то тяжёлое время, когда их страна была разделена. Однако художник Ядегар Азизи считает, что историческая память — это долг современников перед будущими поколениями.

К годовщине падения Берлинской стены он представил уникальную выставку. Она расположена около знаменитого КПП «Чекпойнт Чарли» на улице Фридрихштрассе. Речь идёт о панораме 60 метров в ширину и 15 метров в высоту, на которой изображён Берлин в середине 80-х годов прошлого века — Западный и Восточный.

Панорама Азизи представляет собой сугубо личный взгляд художника. Сам он долгие годы жил в районе Кройцберг в непосредственной близости от Берлинской стены.

ЯДЕГАР АЗИЗИ: Для нас стена была частью повседневной действительности. Это было нормально. Мы ходили в рестораны рядом со стеной, весело проводили время. И я часто думаю об этой нормальности. У меня был друг, который жил возле стены. Я помню, как однажды был у него в гостях, мы пили кофе. Я смотрел в окно на стену, а потом я развернулся, и мы просто начали говорить об обычных вещах. Для нас стены как будто не существовало.

Как отмечает Азизи, его главной целью было изобразить всю тяжесть повседневности и непреодолимость обстоятельств, к которым были вынуждены приспосабливаться люди в разделённом городе во время холодной войны на протяжении без малого 30 лет.

Дата выхода в эфир 07 октября 2019 года.