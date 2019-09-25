Il Manifesto: США превращают греческий Александруполис в «базу для борьбы с Россией»

США собираются превратить греческий порт Александруполис в одну из крупнейших американских военных баз в Европе, сообщает Il Manifesto. Как пишет на страницах газеты итальянский политолог Манлио Динуччи, таким образом Вашингтон рассчитывает помешать строительству газопровода «Турецкий поток».

Портовый город Александруполис, расположенный на северо-востоке Греции на берегу пролива Дарданеллы, через который лежит путь из Чёрного моря в Средиземное, является одним из важнейших торговых путей, и в особенности — для России, пишет на страницах Il Manifesto итальянский политолог Манлио Динуччи. Как отмечает эксперт, стратегическое значение порта, который недавно посетил бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт в компании министра обороны Греции Николаоса Панайотопулоса, американское посольство в Афинах в одном из своих недавних сообщений подчёркивало так: «Порт Александруполис благодаря своему стратегическому расположению и инфраструктуре очень удачно размещён для снабжения военных учений в регионе, как это было продемонстрировано в ходе манёвров Saber Guardian 2019».

В рамках уже запущенной Вашингтоном программы «стратегических инвестиций» в ряд портов Александруполис должен будет превратиться в одну из важнейших военных баз США в регионе, способную заблокировать для российских судов доступ в Средиземное море, предупреждает Динуччи. По словам аналитика, это стало возможным благодаря крепким оборонным связям США с Грецией, которая долгое время предоставляла американским вооружённым силам доступ к своим базам — включая города Лариса, где размещены беспилотники Reaper, и Стефановикео, где базируются истребители F-16 и вертолёты «Апач». При этом последняя была американцами «приватизирована» — то есть куплена, подчёркивает автор.

Господин Пайетт не скрывает, что США крайне заинтересованы в укреплении своего военного присутствия в Греции и других средиземноморских странах, продолжает Динуччи. «Сотрудничая с нашими демократическими партнёрами в регионе, мы стараемся оттолкнуть зловредных игроков, которые имеют не совпадающие с нашими интересы, включая Россию и Китай», — цитирует эксперт американского дипломата. Кроме того, Пайетт также заявлял, что Москва «использует энергетику в качестве инструмента для распространения зловредного влияния», а также подчёркивал важность «энергетической геополитики», утверждая, что Александруполис «играет важнейшую связующую роль для энергетической безопасности и стабильности Европы», отмечает аналитик.

Чтобы понять, о чём говорит Пайетт, достаточно взглянуть на карту, отмечает Динуччи. Регион Восточная Фракия, где расположен Александруполис, представляет собой европейскую часть Турции и именно здесь оканчивается, пересекая Чёрное море, газопровод «Турецкий поток» из России, говорится в материале. Попав в Турцию, этот газ будет доставляться в Болгарию, Сербию и другие европейские страны, считает автор. Его строительство стало российским ответом на успешные манёвры Соединённых Штатов, которые, при активной поддержке Европейской комиссии, в 2014 году блокировали газопровод «Южный поток», который должен был доставлять российский газ в Италию и другие страны ЕС, подчёркивается в статье.

Теперь Вашингтон пытается заблокировать и «Турецкий поток» — однако этой цели ему будет достичь не так просто, ввиду того что для этого понадобятся хорошие отношения с Турцией, а они в последнее время сильно испортились, пишет Динуччи. По этой причине США решили опираться на Грецию, в которую они поставляют всё больше СПГ в качестве альтернативы российскому газу, подчёркивает политолог.

Что готовят США в Греции, в том числе и в рамках противодействия Китаю и его Шёлковому пути, неизвестно, признаёт автор. Вместе с тем, не нужно будет удивляться, если в Эгейском море произойдёт «Александруполисский инцидент» на манер «Тонкинского инцидента», подытоживает он.