Il Manifesto: США превращают греческий Александруполис в «базу для борьбы с Россией»

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Washington Post: попытка Трампа «надавить» на Киев даёт ещё больший повод для импичмента Washington Post
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NPR: инопланетные тайны остались не раскрыты — штурм Зоны 51 так и не случился NPR
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Newsweek: в России заявили о готовности отразить любую воздушную атаку на Калининград Newsweek
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CNN: Байден призвал Трампа опубликовать содержание его разговора с Зеленским CNN
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Independent: США подали в суд на Сноудена и требуют всех доходов с его мемуаров Independent
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NTD: яйца жарить можно — Трамп о преимуществах новой стены против мигрантов NTD
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Глава МИД Украины: «санкционный фронт» слабеет, но его действия подталкивают россиян в верном направлении Die Welt
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Independent: катастрофическое обострение — на Западе оценили количество жертв от ядерной войны между Россией и НАТО Independent
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«Рубин» крупно уступил «Химкам» и вылетел из Кубка России по футболу
Казанский «Рубин» потерпел поражение от подмосковных «Химок» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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В России закрыли 87 клиник пластической хирургии с начала года
В России закрыли 87 из почти 1,5 тыс. клиник пластической хирургии за первые шесть месяцев 2019 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
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В «Москвариуме» бесплатно покажут двух детёнышей азиатской кошачьей акулы
В «Москвариуме» на ВДНХ бесплатно покажут двух детёнышей азиатской кошачьей акулы, сообщают «Известия».
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В Курганской области завели дело по факту задержки зарплат на сельхозпредприятии
В Курганской области завели уголовное дело по факту задержки зарплат на сельхозпредприятии, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.
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«Краснодар» потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» в 1/16 финала КР
«Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Группа «Ундервуд» рассказала о новом альбоме
Группа «Ундервуд» рассказала о своём новом альбоме «Дети портвейна», сообщает НСН.
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Сезон фонтанов в Москве завершат 1 октября
Сезон фонтанов в Москве планируют завершить 1 октября. Как сообщает ФАН, об этом заявил заммэра Пётр Бирюков.
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Спасатели предупредили о гололёде в Татарстане
Спасатели предупредили об интенсивности метеорологического явления в ночное и утреннее время 26, 27 и 28 сентября. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
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В Госдуме назвали чрезмерно вежливым разговор Трампа и Зеленского
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление Министерства юстиции США о том, что после рассмотрения содержания разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского не было выявлено нарушений законодательства Соединённых Штатов.
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Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Гендиректор «Монако» считает Головина удивительным футболистом
Генеральный директор «Монако» Олег Петров поделился эмоциями от игры российского полузащитника Александра Головина в матче седьмого тура французской Лиги 1 с «Ниццей».
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«Ростов» переиграл «Мордовию» и встретится со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России
«Ростов» взял верх над «Мордовией» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Дубль Понсе принёс «Спартаку» победу над КАМАЗом в 1/16 финала КР
Московский «Спартак» переиграл КАМАЗ из Набережных Челнов в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Пелоси расценила стенограмму звонка Трампа как повод для импичмента
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского лишь подтверждает необходимость импичмента главы Белого дома.
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Шевченко обошла Макгрегора в рейтинге UFC
Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе среди женщин Валентина Шевченко поднялась на 11-е место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.
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Эксперт оценил законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации
Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин прокомментировал RT принятие Государственной думой законопроекта об использовании данных геолокации для поиска пропавших.
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Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
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Трамп и Абэ подписали торговое соглашение
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали торговое соглашение, сообщает NHK.
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«Уфа» одолела «Чайку» в 1/16 финала Кубка России по футболу
«Уфа» переиграла «Чайку» из села Песчанокопского в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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После жёсткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы четверо
После возгорания стойки шасси при посадке самолёта Boeing 767 в Барнауле в медицинские учреждения госпитализированы четыре человека. Об этом заявили в региональном Минздраве.
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ЦСКА обыграл «Аланию» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Московский ЦСКА одолел владикавказскую «Аланию» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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СМИ: «Зенит» пытался подписать Тиля до трансфера футболиста в «Спартак»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» летом проявлял интерес к полузащитнику Гусу Тилю до его перехода из голландского «АЗ Алкмар» в московский «Спартак».
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При землетрясении в Пакистане погибли 38 человек
В результате землетрясения, которое произошло накануне на границе между Пакистаном и Индией, погибли не менее 38 человек, более 640 получили травмы.
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Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Рогозин поблагодарил украинских специалистов после пуска «Союза ФГ»
Украинские специалисты, обеспечивавшие работу системы управления ракет-носителей «Союз ФГ», эксплуатация которых завершилась в среду, 25 сентября, 70-м пуском, работали с «Роскосмосом» профессионально. Об этом, как пишет Интерфакс, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
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Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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«Ак Барс» забросил шесть безответных шайб «Трактору» в КХЛ
Казанский «Ак Барс» разгромил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара
Президент России Владимир Путин получил в подарок от венесуэльского лидера Николаса Мадуро копию сабли, которая принадлежала национальному герою латиноамериканской страны Симону Боливару.
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Трамп был недоволен бывшим послом США на Украине
Президент США Дональд Трамп был недоволен американским послом на Украине Мари Йованович. Об этом свидетельствует стенограмма его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Скончался бывший футболист сборной Литвы Римкявичюс
Бывший форвард сборной Литвы по футболу Артурас Римкявичюс умер в возрасте 36 лет.
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Семак считает, что у «Зенита» и «Енисея» были равные шансы на победу
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу (2:1).
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Рухани: Иран не будет вести переговоры с США в условиях санкций
Президент Ирана Хасан Рухани, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Тегеран будет готов к переговорам с Вашингтоном только в случае снятия санкций.
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Путин заявил, что Центробанк «подкрутил» инфляцию
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством назвал одной из причин снижения инфляции в России «подкрутку» ЦБ.
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Фанаты «Спартака» призвали Кононова подать в отставку на матче с КАМАЗом
Болельщики московского «Спартака» призвали главного тренера команды Олега Кононова подать в отставку во время матча 1/16 финала Кубка России по футболу с КАМАЗом из Набережных Челнов.
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В Госдуме прокомментировали расшифровку разговора Трампа и Зеленского
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT опубликованную Белым домом расшифровку разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого Германия и Франция обвинялись в несоблюдении санкций в отношении России.
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СМИ: «Бока Хуниорс» интересуется Ибрагимовичем
Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» проявляет интерес к шведскому нападающему американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу.
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В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
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Трамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал публикацию расшифровки его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которую сделал Белый дом.
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Муфтий Москвы предложил узаконить многожёнство в России
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал легализовать многожёнство по всей России, сообщает РИА Новости.
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Аршавин: Кононову лучше не возвращаться в Москву, если «Спартак» проиграет
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может отправиться в отставку в случае поражения от КАМАЗа из Набережных Челнов в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Суд отправил под арест генерал-майора МВД России Мельникова
Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова. Он обвиняется в попытке мошенничества.
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Хохлов взял на себя вину за поражение «Динамо» от «Луча»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от владивостокского «Луча» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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СК начал проверку в связи с пожаром на российском траулере в Норвегии
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту пожара, который произошёл на российском траулере в норвежском Тромсё.
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Зеленский жаловался Трампу на несоблюдение санкций ФРГ и Францией
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом пожаловался на Францию и Германию в связи с тем, что они «не соблюдают санкции» в отношении России.
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Барцальи назначен помощником главного тренера «Ювентуса»
Бывший защитник туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи назначен ассистентом главного тренера команды Маурицио Сарри.
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Корабль «Союз МС-15» с космонавтами вышел на орбиту
Космический корабль «Союз МС-15», в экипаж которого входит первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, вышел на орбиту.
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При посадке в Барнауле у Boeing 767 загорелась стойка шасси
Пассажирский самолёт Boeing 767 сел в Барнауле, серьёзно повредив стойку шасси. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник.
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«Спартак» огласил стартовый состав на матч Кубка России с КАМАЗом
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 1/16 финала Кубка России по футболу с КАМАЗом из Набережных Челнов.
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В «Монако» назвали Головина Александром Великим
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» выпустила отчёт о победе над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1 с заголовком в честь полузащитника Александра Головина.