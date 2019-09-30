Counterpunch: лучший способ вернуть демократию в Россию — не провоцировать медведя без необходимости

В недавней беседе с журналистами американский генерал Джеффри Ли Харригян, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и Африке, заявил: «Если нам нужно будет уничтожить систему противовоздушной обороны Калининградской области, то у нас есть план на этот счёт, и пусть никто в этом не сомневается. Мы каждый раз основательно продумываем подобного рода планы, и, если нам когда-нибудь придётся их реализовать, мы будем к этому готовы».

Это заявление, как пишет Джонатан Пауэр в своей статье для Counterpunch, было встречено гневной реакцией со стороны Москвы.

«Кто позволил ему говорить подобные вещи?», — задаётся вопросом автор. Как он отмечает, никаких сообщений о сделанном Харригяну выговоре не поступало, и поэтому напрашивается вывод, что это и есть политика США в военной сфере.

Тем людям, которые верят в то, что президент Дональд Трамп находится под влиянием президента Владимира Путина, следует переосмыслить свою позицию, убеждён автор. Дональд Трамп ведёт себя вежливо и даже дружелюбно во время личных встреч с Путиным, однако его антироссийские действия расходятся с его словами.

«Я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы США что-то сделали в поддержку России», — указывает Пауэр.

Между тем Москва позволяет Вашингтону перевозить по своей железной дороге американские военные грузы в Афганистан. Она продаёт Вашингтону ракетные двигатели, а в противном случае у Америки возникли бы серьёзные проблемы с реализацией космической программы. Москва запускает свои ракеты в космос с американским полезным грузом.

«Зачем нам возвращаться к холодной войне, а также к тем установкам и сомнительным шагам, которые она порождает? Россия не сделала ничего особенно плохого — по крайней мере, по сравнению с решением Америки о расширении границ НАТО и приближении их непосредственно к российской границе», — говорится в статье.

Недавнее заявление генерала Харригяна было сделано после того, как Вашингтон вначале вышел из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а потом и из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Вы считаете, что у русских нет оснований для возмущения? Для них подобные американские шаги чем-то напоминают Наполеона и Гитлера, которые тоже подобрались к границам России, а затем пересекали их», — отмечается в статье.

Да, Россия совершает шаги, которые не нравятся Западу, и нарушает международное право — она направила солдат на восток и юг Украины, захватила Крым* и оправдывает свои действия проведением «неудовлетворительного» референдума.

Путин повернул Россию не в сторону демократии, а в сторону автократии, однако оппозиционные движения внутри страны всё чаще дают о себе знать.

Короче говоря, попытки возобновить холодную войну, как это делается в случае с Калининградской областью, с точки зрения истории, некорректны, а, с точки зрения современной политики, контрпродуктивны.

«Лучший способ вернуть демократию в Россию — не провоцировать Медведя без нужды. Вторая холодная война — совсем не та цель, к которой мы должны стремиться», — подытоживает свою статью для Counterpunch Джонатан Пауэр.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).