NTD: «вкусный Борис Джонсон» стал звездой конкурса кондитеров в Лондоне

Возможно, Борис Джонсон как политик нравится не всем — но на кулинарном конкурсе в Лондоне его копия из бисквита и шоколада стала настоящей звездой, передаёт NTD. Кондитер Рози Даммер делала этот уникальный торт размером с человека почти месяц. Но и другие сладкие экспонаты выставки на тему «Иллюзия из торта» демонстрируют буйство фантазии британских кондитеров.
Борис Джонсон, застрявший на канатной дороге, — эта курьёзная сцена, возможно, достойна быть запечатлённой в воске. Но перед гостями выставки-конкурса Cake and Bake Show в Лондоне предстала фигура нынешнего премьера, созданная из бисквита, шоколада и глазури.
Кондитер Рози Даммер делала необычный торт почти месяц.
РОЗИ ДАММЕР, кондитер:Я работала с любовью и шоколада не жалела. Его здесь много. Получился вкусный политик.
Торт весит 90 килограммов, а его высота — 1 метр 80 сантиметров.
КАРЕН СТИВЕНС, посетительница:Торты Рози всегда восхитительны, но висящий Борис выглядит особенно эффектно.
Тема конкурса этого года — «Иллюзия из торта». Кондитеры продемонстрировали неуёмную фантазию. Среди сладких экспонатов — необычная композиция из роз, омлет, в который каким-то чудом запрыгнула лягушка, яркий попугай и весёлый клоун. А эта сценка запечатлела задорных обезьянок, которые решили поживиться едой на кухонном столе.
ЗОИ БУРМЕСТЕР, кондитер:Это торт-иллюзия. Замысел в том, чтобы ввести вас в заблуждение. Если это не похоже на торт, то у меня всё получилось! Но всё это сделано из бисквита, покрытого шоколадом и сладкой глазурью.
А вот так, по представлениям Молли Роббинс, выглядел Ноев ковчег, заполненный зверями.
МОЛЛИ РОББИНС, кондитер:Границы расширяются ежедневно, технологии развиваются, появляется больше доступных материалов, различных типов глазури, аэрозольных красок. И мы можем создавать разную текстуру и использовать разнообразные цвета.
Кондитеры также проводят мастер-классы для гостей выставки. Каждый желающий может поучиться украшать пончики.
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